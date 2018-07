Guide: Få en frisk computer med nye gratis programmer

Det er fristende at holde fast i yndlingsprogrammer og -apps år efter år, men før eller siden må du gøre status og se, om du kan finde noget, ikke bare mere moderne, men også lettere at bruge og potentielt mere nyttigt.

Bliv mere produktiv

Start med dit kontorprogram. Sidder du med en ældre version af Microsoft Office, er det sikkert lidt af et hækkeløb for at få det til at fungere med nyeste version af Windows 10. Den nyligt udgivne LibreOffice 6.0 (www.libreoffice.org) er det perfekte alternativ, der arbejder med Office-filformater og samtidig indeholder den mere traditionelle menubaserede grænseflade, som blev erstattet af Office-båndet.

Leder du efter et letvægtsprogram, indeholder WPS Office 2016 Free alternativer til Word, Excel og PowerPoint i mindre version, selv om annoncerne, der vises fra tid til anden, kan være irriterende.

PDF-filer er et udbredt dokumentformat, men hvis du stadig holder fast i Adobe Reader, går du glip af en del. Skift til Foxit Reader for nemt at lave PDF-filer fra andre programmer, herunder Word, Excel og PowerPoint.

OneNote er et godt noteværktøj, og den eneste del af Office, der er 100 procent gratis, men er det at skyde over målet i forhold dit behov, så prøv Simplenote. Det er let, gratis og synkroniseres på tværs af computere og mobile platforme. Du har adgang til dine tekstbaserede noter, uanset hvor du er.

Og når vi taler om tekst: Måske er det også tid til at dumpe Notepad for noget lettere og med flere funktioner. Notepad ++ har alt, hvad du behøver, herunder en flad brugerflade, så du kan redigere og skifte mellem flere tekstfiler på én gang.

Virker dit billedbehandlingsprogram klumpet, mangler det et anstændigt sæt værktøjer eller er svært at navigere rundt i, så bør du opstøve et alternativ. Paint.NET er vores foretrukne program og har en pænt intuitiv kontrol.

Hvis du foretrækker lidt mere rygstøtte, skal du derefter installere Adobe Photoshop Express fra Microsoft Store. Log ind med dit Adobe ID for at låse op for alle dets funktioner til at rette og forbedre dine billeder uden at skulle trawle gennem komplicerede menuer.

Find dine egne alternativer

Vi har nok kun ridset i overfladen af al den software, du har på din computer. Du kan sagtens have flere programmer, som du synes, er modne til pensionering. Opsporing af et alternativ gøres nemt med alternativeTo. Skriv navnet på dit program i søgefeltet, og hvis navnet vises i rullemenuen, klikker du på det.

Ellers klik på ”Find apps”. Bekræft dit program ud fra beskrivelsen, og rul derefter ned for at se en komplet liste over alternativer. Start med at filtrere visningen; klik på ”all platforms” og vælg Windows under ”Desktop”. Som standard vises både gratis og betalingsprogrammer og -apps. Klik på “any license” for at opdele resultatet efter ”Free”, ”Commercial” eller ”Open Source”.

Alternativerne sorteres som standard efter rangering; det vil sige, at dem med flest stemmer fra sidens besøgende vises øverst på listen. Du ændrer det nemt og kan anvende flere filtre fra menuen til højre. Finder du noget interessant, så klik på posten for at læse mere om det, og følg linket med den viste URL.

Gratis tegneprogram

Vil du have et vektorbaseret tegne- og designværktøj til at erstatte Illustrator? Inkscape har alle de gratis værktøjer, du har brug for, og det understøtter en bred vifte standardformater. På CAD-fronten er LibreCADet godt open source-alternativ til AutoCAD på 2D-fronten.

Hænger du stadig fast på Windows Media Player til musik og videoer? Hvis du elsker digitale medier i alle deres former, video, musik og billeder, så er Kodi en alt i en-løsning med en venlig brugerflade, der især passer til storskærms-tv. Er du mere interesseret i en bestemt type medier, skal du prøve MusicBee til din musiksamling.

Det kan rippe cd’er og organisere dit digitale musikbibliotek og forbinde med en række online-tjenester. Hvis du leder efter en digital videoafspil-ler, der også er i stand til at afspille dvd og (enkelte) Blu-rays, er MPC-HC det perfekte værktøj.

Mange savner stadig Windows Movie Maker, men OpenShot er designet til at være så enkelt og ligetil som muligt. Bemærk: Det er kun til 64-bit; 32-bit-brugere skal i stedet prøve Shotcut (www.shotcut.org).

Ønsker du at skifte fra Edge eller Chrome, så smut forbi Firefox. Den nyeste version af browseren, kaldet Firefox Quantum, er meget hurtigere og mere stabil. Og mens du er ved det, hvorfor så ikke skifte fra Outlook eller den aldrende Windows Live Mail (eller Mail) til Thunderbird (www.getthunderbird.com)?

En sidste tanke: hvor mange mobile apps bruger du? De installeres i en enkel, uafhængig mappe på din pc, så de ikke fylder op i Windows med filtrede registreringsposter og lignende. Du kan overføre dem på en anden pc med indstillingerne intakte, eller slette mappen for komplet fjernelse.

Mange af de ovennævnte apps er tilgængelige i mobilt format. Start med at hente og installere Portable-Apps platformen fra https://portableapps.com.

Hold gamle programmer kørende

Hvis du ikke kan finde en erstatningsapp, og Windows bare ikke vil samarbejde med den, hvad gør du så? Start med at højreklikke på exe.-filen (eller installationsfilen, hvis det end ikke vil installere), og vælg ”Egenska-ber” og derefter fanen ”Kompatibilitet”.

Klik på “Kør fejlfindingsværktøjet Pro-gramkompatibilitet” for at se, om Windows kan registrere og anvende indstillinger, som vil fungere, eller vælg en version af Windows, du ved, at programmet har fungeret med. Eller prøv at markere ”Kør som administrator”.

Det kan virke for programmer fra før Windows Vista. Hvis det ikke virker, og du har adgang til en ældre kopi af Windows, skal du downloade og installere Virtual-Box i stedet. Opret en virtuel kopi af Windows og installer derefter programmet i det.

Under Settings > Network indstilles netværket til ”Brid-ged Adapter”, og din virtuelle pc bliver synlig på dit netværk, så du kan overføre filer. Har du ikke en gammel kopi af Windows, så kan du med ReactOS køre enkelte ældre Windows-programmer.