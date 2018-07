Harddiske: Gem dine data hurtigere og billigere

Computer 07.07.2018 kl. 21:27

Harddisken er stadig et mere end brugbart alternativ til skyen som backup-løsning. Harddisken er hurtigere, og vælger du en traditionel type, så er den også betydelig billigere pr. gigabyte. Her tester vi seks backup-diske og to netværksdiske – så er du garderet.