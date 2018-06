Guide: Løs andres pc-problemer på distancen

Hvis du er personen, som familie eller venner hen-vender sig til for teknisk support, så ved du sikkert også, hvor frustrerende det kan være, at lave mirakler over telefonen, eller blive trukket hen foran den ramte pc og skulle forsøge at finde den rette kur.

Men nu er det slut. Lynhjælp er en ny funktion, som blev introduceret i Windows 10. Med den kan du overtage styringen af den ramte pc fra din egen pc. Det giver dig fleksibilitet til at undersøge, diagnosticere og forhåbentlig løse problemet.

I denne trinvise vejledning viser Datatid TechLife, hvordan du får det til at spille, og hvordan dine kontakter samtidig sikrer sig, at de også har kontrol over situationen gennem hele processen.

Se også: Guide: Gør din pc mere personlig

Så log på Windows’ Lynhjælp, tjek, at din kontakt har lavet sikkerhedskopier, og løs problemerne, så de fremover ikke plager dig.

1. Start Lynhjælp

Klik i søgefeltet eller på luppen i proceslinjen, og skriv ”hurtig”. Vælg ”Hurtig hjælp”, og åbn Lynhjælp. Vælg ”Giv hjælp”, og log ind med din Microsoft-konto. En sekscifret numerisk kode vises. Du kan kopiere den, sende den pr. mail eller vælge ”Giv anvisninger” for at give den til den person, der skal have hjælp.

2. Tilslut din pc

Din modtager skal starte Lynhjælp på sin pc, vælge ”Få hjælp” og indtaste koden, som du har overleveret. Klik på ”Send”, og vent, mens et tegn angiver, at begge pc’er er tilsluttet. Det kan tage lidt tid. Din modtager skal derefter læse advarslen, før han eller hun klikker ”Tillad” for at skabe forbindelse.

Se også: De fedeste spil på vej

3. Opsætning af Skrivebordet

Når modtageren er tilsluttet, får vedkommende et Lynhjælp-vindue øverst i sin skærm med beskeden ”Skærmdeling til”. Du ser nu modtagerens skærmbillede i dit Lynhjælp-vindue. Sandsynligvis er det ikke hele skærmen, som vises. Du kan manuelt ændre vinduets størrelse på sædvanlig vis eller klikke på ”Tilpas til skærm”.

4. Tag styringen

Med adgang til modtagers pc kan du begynde at bruge dine værktøjer til fejlfinding. Er modtager ikke logget på som administrator, får du en advarsel. Når du forsøger at udføre administrative opgaver, bliver skærmen sort, og personen, du hjælper, skal indtaste adgangskode til en administratorkonto på den pågældende pc.

Guide: Gør din pc super-sikker

5. Begynd at rette fejl

Mens du peger, klikker og skriver (hvad modtageren kan følge med i, mens vedkommende sidder foran sin pc), oplever du en vis forsinkelse. Du kan derfor være nødt til at bede modtager stoppe med selv at arbejde, hvis det forstyrrer dine forsøg på at rette fejl. Forsinkelsen er normal og skyldes internetforbindelsen.

Guide: Find de skjulte superfunktioner i din pc

6. Genstart uden ny tilslutning

Indebærer rettelserne genstart af modtagers pc, gør du det ved at klikke på cirkelikonet ”Genstart”. I modsætning til normal genstart afbrydes forbindelsen mellem de to pc’er for derefter at blive gendannet, når Windows er genstartet på modtages pc. Du slipper for at genoprette forbindelse manuelt.

Se også: Guide: Red Windows 10

7. Andre værktøjer

Der er en penneknap øverst, som giver dig mulighed for at grifle løs på modtagers pc, mens du arbejder med den. På den måde kan du for eksempel videregive ideer. Klik på viskelæderet eller ”Exit”-knappen for at slette. Der er også en genvejsknap til Jobliste, for hvis du trykker på tasterne Crtl + Alt + Del, åbnes kun Jobliste på din pc.

8. Afslut opgaven

Med knapperne ”Pause” og ”Stop” kan du pause eller lukke forbindelsen (klik på ”Afspil” for at genoptage). Modtageren har samme adgang. Dermed kan modtager give dig adgang, men aldrig miste kontrollen helt. Sætter du forbindelsen på pause, er du låst, indtil du genoptager den. Med et klik på ”X”-knappen, afbrydes den.

Se også: Frisk luft i pc’en: Alt du skal vide om pc-kølere