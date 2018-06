Guide: Gør din pc super-sikker

Windows 10 er den sikreste version af Windows nogensinde. Det skyldes blandt andet, at sikkerhedsprogrammet Windows Defender er indbygget. Det beskytter din Windows 10-enhed ganske udmærket. Alligevel er der en række ting, du kan gøre for at sikre, at din pc er fuldstændig sikker. Det fortæller vi dig i denne guide.

Windows 10 er efterhånden blevet det mest populære styresystem i hele verden, og derfor er det også blevet yndlingsmålet for mange it-kriminelles malware-angreb.

Vi viser, hvordan du går sikkert på nettet ved hjælp af værktøjer i Windows 10. Vi hjælper dig også med at sætte et privat netværk op, en VPN-forbindelse, som sik-rer dit privatliv endnu bedre, og endelig hjælper vi dig med at justere standardindstillingerne i Windows 10.

Se også: De fedeste spil på vej

1. Er du helt opdateret?

En af de vigtigste ting, du kan gøre for sikkerheden i Windows 10, er at have de seneste opdateringer installeret. Disse opdateringer indeholder ofte en vigtig beskyttelse mod alle nye trusler. Skriv “updates” i søgefeltet på proceslinjen. Klik derefter på “Se din opdateringsoversigt” for at se, om Windows 10 er helt opdateret.

2. Konfigurér Windows Defender

Windows Defender er Windows 10’s indbyggede software mod trusler. Den er automatisk slået til, men hvis du vil justere den, kan du skrive “Windows Defender” i søgefeltet og vælge “Windows Defender Security Centre”. Der er et grønt tjektegn for hver sektion – hvis ikke, klikker du på ikonet.

Se også: Guide: Find de skjulte superfunktioner i din pc

3. Gør brug af SmartScreen

SmartScreen er et værktøj, som beskytter dig mod skadelige filer og websider. I appen Windows Defender Security Centre, kan du klikke på “App- og browserstyring”. Du kan vælge at lade SmartScreen advare dig, hvis du henter en mistænkelig fil eller besøger et virusramt site. Hvis du vil være helt sikker, vælger du “Bloker”.

4. Stærkere beskyttelse

Windows Defender hjælper dig med at holde din Windows 10-enhed sikker, men kun helt basalt. Du kan få beskyttelsessoftware, som er mere avanceret. Her findes der både gratis løsning og betalingssoftware. Sidstnævnte giver flest funktioner. Blandt leverandørerne af disse løsninger er Kaspersky og F-Secure.

Test: Nyt gratis sikkerhedsprogram til Windows

5. Styrk dit logon

Med en stærk adgangskode til Windows 10 øger du sikkerheden. Skriv “logon” i søgefeltet, og vælg “Indstillinger for logon”. I det vindue, som dukker op, kan du ændre din adgangskode og oprette en pinkode. Hvis du har et webkamera eller en fingerscanner, kan du indstille Windows Hello, som bruger biometri til at logge ind.

6. Kontroller dine personlige oplysninger

Da Windows 10 blev lanceret, fik Microsoft nogen kritik for sikkerheden omkring standardindstillingen for personlige oplysninger. Og du kan stadig styrke den. Klik Indstillinger > Beskyttelse af personlige oplysninger. Gå herefter hver valgmulighed igennem ved hjælp af menuen til venstre, og overvej, hvad du vil tillade.

7. Gør din Microsoft-konto sikker

Du får mest ud af Windows 10, hvis du opretter en Microsoft-konto. Hvis du har en, så gå ind på https://account.microsoft.com for kontrollere din adgangskode. Her kan du skifte adgangskode, se indkøb og ændre din betalingsmetode. Du kan også se, hvilke enheder der er logget på kontoen, og hvor de befinder sig.

Se også: Guide: Sikkerhed i skyen

8. Beskyt filerne med BitLocker

BitLocker er en funktion i Windows 10 Pro-udgaven, og den kan kryptere din harddisk. Du aktiverer den ved at skrive “bitlocker” i søgefeltet og vælge “Administrer Bitlocker”. Vælg de drev, som skal krypteres, og klik så på “Slå Bitlocker til”. Følg vejledningen, opret en adgangs-kode og/eller en USB-nøgle.

Guide: Få din bærbares batteri til at holde længere

9. Brug VPN – del 1

Den ultimative skkerhed opnås ved at benytte en VPN-forbindelse (Virtual Private Network), som krypterer al trafik. Først skal du vælge og abonnere på en VPN-tje-neste. Hvis du kun skal bruge den lejlighedsvis, kan du benytte en gratis udgave. Blandt de gratis er TunnelBear, Windscribe og Hotspot Shield Free.

Se også: Frisk luft i pc’en [GUIDE]: Alt du skal vide om pc-kølere

10. Brug VPN – del 2

Når du har valgt en VPN-tjeneste, klikker du på Indstillinger > Netværk og internet > VPN > Tilføj en VPN-forbindelse. Vælg “Windows (indbygget)” som VPN-udbyder, og udfyld felterne. Brug de informationer, du modtog, da du tegnede abonnement. Når du er færdig, kan du skif-te til VPN ved at klikke på netværksikonet i Proceslinjen.