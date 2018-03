Test: De bedste gratis alternativer til Word

1. WPS Office Writer

Hvis du er vant til at bruge Microsoft Word, er indlæringskurven helt flad, hvis du skifter til Writer, som er tekstbehandlingsprogrammet i suiten WPS Office Free. Dette gratis tekstbehandlingsprogram ser ud som sit “forbillede” og fungerer helt på samme måde. Det har endda sin egen OneDrive-kopi, hvor du får 16 GB gratis plads.

Udvalget af præinstallerede skabeloner giver dig alt, hvad du har brug for til de mest almindelige dokumenttyper, og du kan nemt lave dine egne. Programmet er kompatibelt med alle tekstformater, du kan tænke på, herunder nuværende og tidligere versioner af Microsoft Word.

WPS Office Writer er fremragende, måske det bedste gratis-program i dag. Men du skal leve med at møde (diskrete) reklamer, der betaler gildet. Og så findes programmet ikke på dansk. Derfor taber det kampen om førstepladsen med et mulehår.

Samlet vurdering: 4.5 af 5 stjerner

Hent WPS Office Writer her.

2. LibreOffice/Apache OpenOffice

LibreOffice er en knopskydning på Apache OpenOffice, og selvom der er lidt forskel på de to suiter (LibreOffice opdateres for eksempel oftere), er de så ens, at vi har valgt at teste dem sammen. Begge versioner af tekstprogrammet Writer er fyldt med funktioner på samme måde som Microsoft Word. Her er alt, hvad du skal bruge, når du skriver.

Der følger en række skabeloner med de to versioner af Writer, og det er nemt at oprette sine egne skabeloner. Teksprogrammet virker sammen med andre programmer i deres respektive suiter. Du kan for eksempel bruge Base til at lave en litteraturliste. Alle populære filformater understøttes, du kan eksportere til pdf, og der er dansk brugerflade. Her har vi vinderen!

Samlet vurdering: 4.5 af 5 – Testvinder!

Hent LibreOffice/Apache OpenOffice her.

3. FocusWriter

Hvis du blot vil have nogle ord på papiret uden at bekymre dig om formatering, kan du selvfølgelig bruge Windows’ Notesblok, men FocusWriter har flere værktøjer, uden at de ligefrem kommer i vejen.

For dette program fjerner alle distraherende elementer, så du har fokus på din tekst. Normalt ser du blot et blankt “papir”.

Værktøjslinjerne (på dansk) er kun synlige, hvis du flytter musen til kanten af skærmen. Og her er der en fin funktion (under “Fokuseret tekst”), som får alt andet, end det du skriver, til at forsvinde ind i baggrunden. FocusWriter kan også alarmere dig på bestemte tidspunkter, eller når du er nået til et bestemt antal ord. Praktisk! Det er ikke det bedste program til at redigere tekster i, men fint til at holde fokus på det vigtigste: at få teksten skrevet.

Samlet vurdering: 2.5 af 5 stjerner

Hent FocusWriter her.

4. SoftMaker FreeOffice TextMaker

TextMaker, der indgår i suiten SoftMaker FreeOffice, er et veldesignet program med mange praktiske skabeloner til breve og andre hverdagsdokumenter. Udvalget er ikke så stort som hos nogle af rivalerne, men du kan selv lave nye skabeloner og gemme dem i TMV-format.

Du får alle de funktioner, som du forventer af et moderne tekstbehandlingsprogram, herunder formatering, oprettelse af database til styring af litteraturlister og fodnoter, og der er mulighed for at registrere ændringer i samarbejdsprojekter. Der er ikke dansk brugerflade.

Desværre kan du heller ikke gemme dit arbejde i docx-formatet (men kan åbne og redigere dokumenter i formatet). Hvis du vil gå hele vejen, skal du have fat i betalingsversionen af SoftMaker Office.

Samlet vurdering: 3 af 5 stjerner

Hent SoftMaker FreeOffice TextMaker her.