Syv stærke råd før du køber gaming-bærbar

1 Så kraftig skal den være

En computer kan i princippet ikke være kraftig nok til gaming – især ikke, hvis du vil være forberedt på fremtidens spil, der helt sikkert bliver mere krævende. Men hvis du ikke vil kunne trække de vildeste spil og ikke stiller enorme krav til skærmopløsningen, så er der mange penge at spare ved at vælge en model fra næst- eller tredjeøverste hylde. Du betaler altid uforholdsmæssigt meget for at få det sidste skrig inden for processorer og grafikkort.

2 Så stor skal skærmen være

Hvis du ikke flytter ret meget rundt på din gaming-pc, kan du lige så godt springe ud i det og nuppe en 17”-model, som vil give dig et stort, engagerende skærmbillede. Men ellers kan en 15”-model godt gå an.

Du kan også vælge en meget transportvenlig maskine med en skærm på 13,3”. Det er ok til nogle spil, men selvfølgelig ikke alle. Du kan dog – når du er hjemme – vælge at slutte den lille pc til en ekstern skærm. En gamingbærbar kan sagtens trække selv en stor, ekstern skærm – sågar dit tv.

3 Så meget skal du gå op i lyden

Selvom der ofte er gjort meget ud af lyden i gamingbærbare, er det trods alt begrænset, hvor god lyd man kan presse ned i så lille en kasse. Så når du spiller hjemme, bør du tilslutte et sæt eksterne højttalere eller – som de fleste – benytte et gamingheadset, som kan give dig sublim lyd uden at genere omgivelserne. Overvej et headset med indbygget mikrofon, så du har muligheden for at kommunikere med venner og fjender i de spil, som tilbyder den mulighed.

4 Så stor hukommelse har du brug for

8 GB hukommelse som i en almindelig bærbar er i underkanten, når det handler om gaming. 16 GB er mere passende, for så kører selv de tungere spil glidende. En gamingbærbar kan også bruges til for eksempel videoredigering, og der vil du sætte prise på rigeligt med brugerhukommelse.

5 Så meget lagerplads skal du bruge

Selvom et spil ofte foregår online, så kræver spil, drivere og andre filer plads. Derfor bør der være mindst en 256 GB og helst en 512 GB disk af den hurtige ssd-type. En kombination med en større, traditionel harddisk er en fremragende løsning, som mange gamingbærbare er udstyret med. Styresystem og programmer ligger så på ssd’en, mens resten er lagret på den fysiske harddisk.

6 Så stor må den være

En gamingbærbar af højeste kvalitet er bestemt ikke nogen letvægter. En vægt på 3-4 kilo er almindeligt. Det må man acceptere, selvom det da er en halvtung sag at slæbe med på en cykeltur gennem byen. Også dimensionerne er mere udfordrende, end man er vant til fra de traditionelle noteboks.

En dybde på over 30 cm og en bredde på over 40 cm er ikke usædvanligt, men selvfølgelig ikke den store udfordring, hvis maskinen primært står forskellige steder i hjemmet. Tjek dog, at tastaturet ikke sidder for højt, da det kan give problemer med ergonomien – især for håndled og skuldre. Hvis du kan afprøve tastaturet før køb, er du på den sikre side.

7 Så meget kan den støje

Der skal være ”blæs” på ventilatoren i en gamingcomputer. For jo køligere processorerne er – både cpu’en (hovedprocessoren) og gpu’en (på grafikkortet) – des hurtigere er computeren. Men nogle gamingbærbare larmer mere end andre, og de mest støjende er forstyrrende. Derfor vælger flere producenter i dag væskekøling, som støjer noget mindre.