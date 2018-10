Er Apple på vej med "stødsikre" iPhones og iPads?

Hvem har ikke prøvet at tabe mobiltelefonen på et gulv eller fortov, hvorefter den dyre elektronik på et splitsekund er forvandlet til ubrugeligt skrot eller kræver en dyr reparation for at virke igen?

Producenterne ved, at faldskader er et stort problem for kunderne. Men nu afslører et offentliggjort Apple-patent, at elektronikgiganten muligvis er på vej med en løsning på nogle af problemerne, skriver MSN.

Den lille genistreg bygger på at bygge stærke elektromagneter ind i kabinettet på iPhones og iPads. Når elektronikken registrerer, at den accelererer som tegn på et fald, sørger magneterne for, at de følsomme dele trækkes lidt væk fra den side, der får et stød.

Elektronikkyndige ved, at faste magneter kan give problemer i forbindelse med følsom elektronik. Og stationære magneter vil, på grund af størrelsen, næppe have den fornødne kraft til at løse opgaven. Men kraftige elektromagnetfelter, der kun er aktive i meget korte tidsintervaller, kan være løsningen, mener Apple. Måske det endda bliver muligt at aktivere magnetfeltet, så der sker en blød deceleration - på samme måde som mekanismen i en sikkerhedssele.

Det er endnu uvist, om Apples nye teknologi kommer i produktion. Virksomheden ansøgte om patentet i 2015 under titlen "Dynamic stabilized magnetic array", men det er først blevet offentligjort i denne uge.

I mellemtiden kan Apple-brugere, der ønsker at sikre sin elektronik, heldigvis købe et af de mange covers der findes på markedet til at beskytte de kostbare produkter.