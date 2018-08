Facebook har udviklet ratingsystem over troværdighed

Den amerikanske avis The Washington Post skriver, at Facebook er begyndt at give sine brugere point ud fra deres troværdighed i et forsøg på at bekæmpe misinformation.

The Washington Post citerer en ledende medarbejder hos Facebook, Tessa Lyons, for oplysningerne.

Ratingsystemet, der er blevet udviklet gennem det seneste år, forudsiger brugernes troværdighed på en skala fra nul til en.

Ratingsystemet, som ikke tidligere har været kendt i offentligheden, understreger, at kampen mod manipulation og misbrug i de sociale medier optrappes.

Tessa Lyons er produktchef og har ansvaret for kampen mod misinformation.

Hun siger i et interview med The Washington Post, at Facebook ligesom andre sociale medier længe har fået brugere til at indrapportere indhold, som er problematisk.

Men efterhånden som Facebook har givet brugerne mange forskellige muligheder for at klage, er dette område også blevet præget af misinformation på nogle områder, hvilket stiller nye krav til udviklingen.

- Det er ikke usædvanligt at folk fortæller os noget, som ikke er rigtigt, blot fordi de er uenige i de præmisser, der ligger til grund for historien, siger Lyons til The Washington Post.

Hun pointerer, at systemet ikke er tænkt som en absolut indikator for en persons troværdighed, og at der ikke er tale om point på baggrund af enkelte sager.

- Der er snarere tale om, at det er et mål blandt tusindvis af andre vedrørende normer for adfærd, som Facebook i dag tager hensyn til, siger hun.

Det er også uklart, hvilke andre kriterier Facebook lægger til grund for en persons score, ligesom det er uklart om alle få ren score, og hvordan disse så anvendes.

De nye oplysninger om vurderinger af troværdighed komme på et tidspunkt, hvor der i Silicon Valley er stor fokus beskyldninger om russiske hackere, "fake news" og politisk manipulation.