Tre Apple-medarbejdere behandlet for skader: En iPad eksploderede i Amsterdam-butik

Søndag eksploderede en iPad i en Apple-butik i den hollandske hovedstad, Amsterdam. Brandvæsnet fik senere slukket branden og renset luften i butikken.

Tre ansatte blev behandlet for mindre skader, som de er antaget at have fået efter at have indåndet de dampe, der blev frigivet ved eksplosionen.

Butikken blev søndag lukket, men blev genåbnet mandag.

Eksplosionen skete ifølge BBC i iPad’ens batteri.

De ansatte forsøgte at slukke branden ved at lægge iPad’en i spand med sand. Det fik efter sigende branden slukket, men det forhindrede ikke røgen i at sprede sig i butikken.

Ifølge 9to5mac, et nyhedsside om Apple produkter, er lignende episoder sket efter, at Apple program lancerede et program, der muliggør udskiftning af batterier i iPhones.

Et initiativ som selskabet startede efter massiv kritik af, at ældre batterier gør Apples produkter langsommere.