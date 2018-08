Guide: Sådan får du en bitcoin-tegnebog

I sin egenskab af virtuel valuta er bitcoin sårbar overfor hackere, og det er grunden til, at alle, der er interesseret i investering, skal have en sikker software-”tegnebog”, der kan sikre deres midler. Electrum har eksisteret siden 2011 og er en overordentlig stærk og gratis klient til bitcoin. Ikke blot er softwaren ekstremt nem at konfigurere; den bruger stærk kryptering til at holde brugerens tegnebogsfiler sikre.

Electrum understøtter også et specielt “seed” på 12 vilkårlige ordbogsord, som man kan bruge til at gendanne sine bitcoins, hvis der sker noget med computeren. Det enkle interface, der er skrevet i Python, kan man lære at bruge på få minutter. Hvis man får brug for at se en saldo på en anden maskine, kan Electrum også indlæse “iagttagende” tegnebøger, som kan vise saldoen, men ikke foretage betalinger.

1. Download og installer Electrum

Åbn din webbrowser og gå til https://electrum.org/#download. Klik “Windows Installer” efterfulgt af “Run”, hvis du bruger Microsoft Edge. Nu starter Electrum-installationsproceduren. Klik “Next” for at vælge standard-installationsplaceringen i C:\Programmer. Når installationen er færdig, dobbeltklikker du på Electrum-ikonet på dit skrivebord.

Nu spørger Electrum, hvor du vil gemme din tegnebogsfil. Klik enten “Next” for at gemme tegnebogen i standardplaceringen (C:\Brugere\ditbrugernavn\AppData\Roaming\Electrum\wallets), eller klik “Choose” for at vælge en anden placering. Klik “Next”, når du er færdig [Billede A].

Billede A. Fotos: Altomdata.dk

2. Vælg tegnebog- og seedtype

Electrum understøtter forskellige former for bitcoin-tegnebøger. Hvis det er første gang, du bruger tegnebogssoftware, beholder du “Standard Wallet” her og klikker “Next” [Billede B]. Du kan senere oprette andre former for tegnebøger, hvis du vil. Klik “Next” en gang til for at oprette et nyt wallet-seed.

Klik “Next” igen for at vælge en “standard”-seedtype. Nu viser Electrum dit tegnebogsseed. Disse 12 ord kan du bruge til at gendanne din tegnebog, hvis der sker noget med din computer. Husk at skrive dem ned, og gem dem et sikkert sted.

Billede B

3. Generer seed og krypter tegnebog

Når du har noteret dit tegnebogsseed, klikker du “Next” for at komme videre. Electrum beder dig igen skrive dit seed i det følgende vindue for at sikre, at du har nedskrevet det korrekt [Billede C]. Klik “Next” for at gå videre. Du kan nu oprette et kodeord til kryptering af den tegnebog, du tidligere har oprettet.

Det er valgfrit, men det kan varmt anbefales – uden dette kodeord kan enhver med adgang til din computer bruge dine bitcoins. Skriv kodeordet to gange, og klik så “Next” for at gå videre. Nu begynder Electrum at generere dine nye betalingsadresser.

Billede C

4. Modtag Bitcoins

Når Electrum starter, kan du se din transaktionshistorik, der er blank, fordi du bruger en ny tegnebog. Klik på fanen “Receive” for at se din betalingsadresse. Hvis du har planer om at modtage midler fra mere end én kilde, kan du overveje at tilføje en “Description” og klikke “Save” [Billede D].

Klik “New”, og opret så mange betalingsadresser, du vil. Dem kan du bruge til at modtage midler. Hvis du ikke har nogen bitcoins, kan du bruge en onlinebørs som 123Bitcoin.dk eller Bitstamp til at købe nogle.

Billede D

5. Nogle få justeringer

Mens du venter på, at dine midler ankommer, kan du udnytte tiden ved at justere Electrums interface. Som standard bliver saldi vist i mBTC (millibitcoin). Det kan virke forvirrende, når man udbeder sig beløb i BTC. Vælg menuen “Tools” efterfulgt af “Preferences.”

Klik på fanen “Appearance”, og vælg rullemenuen “Base Unit” for at gå over til BTC. Mens du er her, kan du også vælge fanen “Fiat” [Billede E]. Vælg din “Fiat Currency” for at se din saldo i BTC og fiat forneden til venstre i Electrum-vinduet.

Billede E

6. Tilføj kontakter

Det er stort set umuligt at huske bitcoin-betalingsadresser. Heldigvis kan Electrum gemme adresserne på dem, der tit sender dig midler. Når du skal i gang, klikker du på menuen “View” og vælger “Show Contacts.” Klik på fanen “Contacts” [Billede F], og højreklik et sted for at vælge en “New Contact.”

Udfyld “Address” og “Name”, og gem så ved at klikke “OK”. Hvis du vil sende midler til disse adresser, skriver du de første bogstaver i modtagerens navn i feltet “Pay to”.

Billede F

7. Send BTC

Klik fanen “History” for at se en status over dine modtagne midler. hvis de er blevet bekræftet, ser du en grøn markering ved siden af betalingsdatoen. Hvis du er parat til at bruge dine bitcoins, vælger du fanen “Send” [Billede G]. Felterne her giver stort set sig selv. Skriv modtagerens betalingsadresse i feltet “Pay To”. Du kan også tilføje en betalings-“Description” til dine egne regnskaber.

Skriv beløbet enten i BTC eller i dine foretrukne Fiat-valuta – for eksempel 1500 dollars. Skyderen angiver det transaktionsgebyr, du er villig til at betale. Det gælder generelt, at jo højere beløbet er, desto hurtigere bliver din betaling modtaget. Klik “Send”, når du er sikker på, at du vil fortsætte. Electrum beder dig bekræfte betalingsbeløbet og mineafgiften, før betalingen bliver overført. Klik “Yes” for at fortsætte.

Billede G

8. I nødstilfælde

Hvis der sker noget med din maskine, kan du stadig få adgang til dine mønter på en anden maskine ved hjælp af Electrum. Besøg https://electrum.org/#download, og installer Electrum som beskrevet i trin 1. I skærmbilledet “Create Wallet” klikker du “Next” for at vælge en standardtegnebog som før.

Når du kommer til “Keystore”, vælger du “I already have a seed.” Klik “Next”efterfulgt af seedet, og noter så det seed, du før skrev ned [Billede H]. Klik “Next” for at opfriske din tegnebog. Gentag trinnene 5 og 6 for at vise saldoen i din valgte valuta og gendanne dine kontakter.

Billede H

Årvågen tegnebog

Hvis du er optaget af dine bitcoins’ sikkerhed, kan du overveje at oprette en overvågnings-tegnebog. I denne tilstand viser Electrum din aktuelle saldo og gør det muligt at modtage betalinger, samtidig med, at du ikke kan bruge dine egne bitcoins. Det er ideelt til installation af Electrum på en maskine, der ikke er din egen. Begynd med at klikke på menupunktet “Wallet” efterfulgt af “Information.” Følg anvisningen i trin 1 for installation af Electrum på en ny maskine.

Når du kommer til “Keystore”, vælger du “Use public or private keys.” Indsæt den offentlige nøgle, du tidligere kopierede ind i boksen, og klik “Next.” Electrum fortæller, at dette er en overvågnings-tegnebog, der ikke kan sende betalinger. Electrum understøtter også tilstanden “cold storage”. Den omfatter oprettelsen af to tegnebøger – en overvågnings-tegnebog og en offline-tegnebog på en separat maskine.

Hvis du vil bruge BTC, kan du generere og gemme en transaktionsfil, som kan blive signeret digital af offline-tegnebogen. Det siger sig selv, at det kun henvender sig til de mest paranoide brugere. Du kan finde flere oplysninger om det på http://docs.electrum.org/en/latest/coldstorage.html.