Apple lancerer nye emojis: Flere ikoner til rødhårede

Flere ansigter med rødt hår, en superhelt og en hummer.

Det er nogle af de 70 nye humørikoner - emojis - som Apple lancerer senere på året.

Apple har offentliggjort flere nye ikoner, i anledning af at det tirsdag er international emojidag. Ikonerne kommer senere på året i en ny softwareopdatering. Det skriver teknologigiganten i en pressemeddelelse.

De nye emojis omfatter flere muligheder for at lave emojis med rødt, gråt og krøllet hår. Der kommer også en emoji til skaldede. Desuden får Apple-brugerne flere dyr at vælge imellem - heriblandt en hummer, en påfugl og en kænguru.

Jeremy Burge, der er stifter af Emojipedia og står bag den internationale emojidag, er der efterspørgsel efter at få mere repræsentative emojis. Det fortæller han til CNN.

Ifølge mediet vil det trods Apples udvidelse af emojis, stadig ikke være muligt at give alle humørikonerne rødt, gråt eller krøllet hår. Eksempelvis er der ingen rødhåret brud eller løber.

- Jeg tror, at nogle brugere vil få et chok, hvis de forventer, at alle emojis skal have mulighed for at blive rødhåret, siger Jeremy Burge til CNN.

De farverige ikoner har de senere år vundet større indpas i danskernes daglige hverdagsskriverier på sms og i Facebooks beskedapp, Messenger.

De kan fortælle et væld af følelser, og Nathalie Larsen, digital chef hos pr-bureauet Lead Agency, ser humørikonerne som en berigelse af skriftsproget.

- Det er den evige debat, om det er en forsimpling eller en forringelse af skriftsproget. Det er et hjælpsomt værktøj, fordi man kan indikere, hvordan man skal fortolke det, man skriver.

- Jeg synes derfor, at det er en berigelse af sproget. Vi får flere farver at male med. Jeg tror ikke, at det kommer til at erstatte sproget, siger hun.

Humørikonerne hører dog stadig mest til i hverdagssproget og ikke i det professionelle sprog på arbejdet.

- Der er nogle, som vil se emojis som useriøse. Derfor er det noget, som man skal overveje i professionelle sammenhænge. På nuværende tidspunkt er det uhørt, at man bruger en hel masse emojis på arbejdet, siger hun.