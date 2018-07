Routere: Få hurtigere netværk for en tusse

Det it-mæssige knudepunkt i et smarthome er hverken computeren eller NAS’en, men routeren. Routeren er nemlig den enhed, som sørger for, at det hele – streaming af audio og video, styring af det smarte lys, hele familiens smartphones og tablets, overvågningskameraer osv. – fungerer. I hele boligen vel at mærke.

En router skal selvfølgelig have tilstrækkelig båndbredde til at forsyne alle boligens brugere med det indhold, de efterspørger. Men i dag er det mindst lige så vigtigt, at indholdet kan tilgås ligegyldigt, hvor man befinder sig.

Derfor har router-firmaerne udviklet teknologier, som holder styr på de opkoblede enheder og administrerer den tilgængelige båndbredde på en måde, der giver hver enkelt bruger den bedst mulige oplevelse.

Det lyder ambitiøst, og det er det, men det kan også gøre den store forskel mellem en ældre og/eller lavt specificeret router og en af de nye modeller, som Datatid TechLife her har på testbænken.

Nemt at opgradere

Et såkaldt modem, der både skaber forbindelse til et teleselskabs netværk og har router-funktioner, er en fast del af et typisk internetabonnement. Men du skal ikke stille dig tilfreds.

Det er nemlig nemmere, end mange nok tror, at opgradere de trådløse router-funktioner. Normalt skal man blot forbinde en af LAN-portene på modemet med den nye routers ”Internet”-port, og opsætte den sidste, som om den er alene i netværket. Det er dog bedst, hvis man kan frakoble modemets Wi-Fi, og det kan nogle gange kræve lidt hjælp fra teleselskabet.

Sådan tester vi

Denne test er udført i skribentens hjem – et lille hus med et bebygget areal på 80 kvadratmeter og tre etager – kælder, stue og første sal. Alle vægge er muret eller støbt i beton uden stål, og etageadskillelserne er af træ.

Testen foregår fra kontoret i kælderen, hvor routeren under test placeres ved siden af et bredbåndsmodem (SagemCom F@ST3890) med deaktiveret Wi-Fi fra YouSee, som leverer en kablet internetforbindelse på 300/60 Mbps nominelt og omkring 340/70 Mbps i praksis.

Til måling af hastighed bruger vi appen Speedtest, som er tilgængelig på alle relevante platforme. Routernes rækkevidde bestemmer vi ved at måle hastigheden på fire forskellige positioner i huset med en HTC 10, som til trods for en alder af to år er vores mest pålidelige Android-smartphone og den eneste i samlingen med MU-MIMO.

De fire positioner er:

1. Kontor – ”øjenkontakt” mellem smartphone og router, ca. 1 m afstand.

2. Køkken – én etageadskillelse mellem smartphone og router, ca. 5 m afstand i luftlinje.

3. Tv-stue – én mur og én etageadskillelse mellem smartphone og router, ca. 5 m afstand i luftlinje.

4. Første sal – én mur og to etageadskillel-ser mellem smartphone og router, ca. 6 m afstand i luftlinje.

Denne enkle måleteknik, som enhver læser selv kan bruge i sit eget miljø, giver efter vores erfaring et realistisk indtryk af, hvordan en router performer i praksis med en mobil klient.

