VM-feber: Pas på fuphjemmesider med fodboldtrøjer

Interessen for at købe en VM-fodboldtrøje er stor i øjeblikket.

Men e-mærket har lige nu fundet 27 svindelhjemmesider, som sælger spillertrøjer og andet VM-merchandise, som er målrettet danske forbrugere.

- Siderne er formuleret på dansk, og priserne er oplyst i danske kroner, siger Toke Mølgaard, der er kommunikationschef hos e-mærket.

Eksempler på fupsider fundet af e-mærket www.fodboldbluser.com.

www.fodboldtrojebillig.com.

www.fodboldmalls.com.

www.trojerdk.com.

www.haveyidksquare.com.

www.nengletdkpear.com. Kilde: e-mærket Kilde: e-mærket

Når man handler på disse fupsider, så risikerer man ikke bare at modtage kopivarer, man kan også risikere, at man slet ikke modtager noget eller får noget helt andet end en fodboldtrøje, siger Toke Mølgaard.

- Som forbruger har du ikke grund til at tro andet, end at det, du kigger på, er det produkt, du modtager, men det er det så bare ikke, siger han.

For fuphjemmesiderne kopierer bare billeder af tøjet fra producenterne eller de autoriserede forhandleres hjemmesider.

- Fælles for de her sider er, at de alle samme trækker pengene og nogle gange mere. Og man kan ikke vide, hvad der kommer med posten. Men en ting er sikkert, pengene bliver taget, og de bliver taget af de sidste mennesker, man har lyst til at handle med - nemlig it-kriminelle, siger Toke Mølgaard.

Så nemt er det: Opdag fup på udenlandske webshops

Man ender altså ikke bare med en kopitrøje, ingen pakke eller nogle sko, man ikke havde bestilt, man har også givet sine data væk til nogle lyssky typer.

- Man løber en kæmpe risiko ved at købe og handle på de her sider. Man risikerer at få misbrugt sine data, i form af at ens kontooplysninger, navn og adresse ender hos nogle personer, som lever af at videresælge dem, siger kommunikationschefen hos e-mærket.

Men hvordan opdager man så, at man er inde på en fupside, når det står på dansk, priserne er danske, og billederne ser flotte ud?

- Undersøg, hvem du handler med. Tjek, hvad de skriver i feltet "om os", for det er tit der, de afslører sig selv ved ikke at opgive adresse eller henvise til en Gmail, siger Toke Mølgaard.

Se også efter sproglige fejl, for der vil ofte være nogle slemme sprogbøffer, og dertil skal man huske at bruge sine sunde fornuft.

Fejlkøb af kopivarer? Det kan det betyde

- Spørg dig selv, er den her pris måske lidt for god? Så skal alarmklokkerne ringe, siger Toke Mølgaard.

Det kan også være navnet på hjemmesiden, som er helt skævt, for nogle gange bruger de it-kriminelle en gammel webadresse til deres nye fupnummer.

De 27 fupsider, som e-mærket har fundet, vil nu blive anmeldt til SØIK (bagmandspolitiet) med henblik på at få dem lukket ned og domænerne beslaglagt.

/ritzau fokus/