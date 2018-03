Begræns overvågningen: Slet dine apps fra Facebook

På en del apps er det muligt at logge ind med sin Facebook-profil, men man skal være opmærksom på, at det sociale medie også kan lagre ens oplysninger fra appen.

Nogle apps høster stadig data, selv om man er færdig med at bruge dem, og det gælder også Facebook og andre digitale platforme, appen er forbundet til, advarer Anette Høyrup, seniorjurist ved Forbrugerrådet Tænk og næstformand i Rådet for Digital Sikkerhed.

Skandalesag får Facebook til at bløde op: Nu bliver det nemt at slette din data

- Facebook bruger cookies (en fil, der lagrer oplysninger, red.) og lokationsdata - det gør appudviklerne også. Det er mildt sagt en overvågning af ens gøren og laden, så det gælder om at få renset ud i de apps, man ikke bruger, siger Anette Høyrup.

Slet dine apps på Facebook Log ind på Facebook.

Klik på den nedadgående pil i øverste højre hjørne.

Klik på "Indstillinger".

Klik på "Apps" i menuen i venstre side.

Her er en oversigt over, hvilke apps man er eller har været logget ind på gennem sin Facebook-profil.

Klik på "Vis alle".

Klik på pennen, hvis du ønsker at se, hvordan dine oplysninger kan bruges. Enkelte oplysninger kan redigeres og tilpasses.

Klik på krydset for at fjerne appen fra Facebook-kontoen.

Når du klikker på krydset for at fjerne appen fra Facebook-kontoen, oplyser Facebook, at appen fjernes fra ens konto, bogmærker og listen over apps, men at virksomheden bag appen muligvis stadig har de data, man har delt med den.

Facebook tilføjer, at man kan få oplysninger om sletningen af disse data ved at kontakte virksomheden bag eller læse linket til virksomhedens politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Kilde: Facebook

De digitale platforme kan udveksle ens oplysninger, som kan sælges til tredjeparter.

- Vi har altid sagt, at man aldrig skal logge ind på apps med sin Facebook-profil, for det, man gør, er, at man giver man sin nøgle til Facebook.

- Det kan godt være, at de fleste tjenester ikke suger alle data, men der er en risiko for, at de gør det, hvis du logger ind med Facebook, siger Anette Høyrup.

Derfor er det klokkeklare råd at begrænse de digitale platforme, ens data kan cirkulere rundt i, ved at oprette specifikke passwords til de login-krævende apps i stedet for at logge ind med sin Facebook-bruger.

På ens Facebook-profil kan man se, hvilke apps der er koblet til det sociale medie.

Her kan der også dukke apps op, man har slettet år tilbage.

- Det er en rigtig god idé med jævne mellemrum at rense ud og slette de apps, man ikke længere bruger, siger Anette Høyrup.

- Nogle af de ting, man kan kigge på, inden man overhovedet installerer en app, er, hvad virksomheden skriver om kryptering og deling af oplysninger til tredjeparter, fortæller hun.

Facebook har op til påske lovet brugerne en ny genvej til at navigere i privatlivsindstillingerne efter et stort datalæk og -misbrug.

Whistleblower: Facebook-data hjalp brexit-lejren

Den nye genvej skal blandt andet gøre det lettere at downloade og slette den information, man selv har delt på det sociale medie.

Generelt har man som EU-borger retten til at blive glemt og få slettet sine oplysninger af virksomheder.

Den europæiske lovgivning gælder også virksomheder uden for EU. Retter de sig mod danskere og indsamler oplysninger fra en dansk telefon eller computer, er de også underlagt europæisk lovgivning.

Kan man ikke selv logge ind på de digitale platforme, hvor ens data er lagret, skal man kontakte virksomheden bag.

Derfor er det vigtigt at sikre sig, at virksomheden har angivet kontaktoplysninger som e-mail, telefonnummer eller en kontaktformular.

25. maj 2018 træder den nye EU-persondataforordning i kraft, og den skal blandt andet give EU's borgere en lettere og mere udvidet adgang til at få slettet oplysninger med nemmere procedurer.

/ritzau fokus/