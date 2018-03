Eksperter: Facebookdata bruges til at manipulere vælgere

Selskabet Cambridge Analytica er beskyldt for at misbruge Facebookdata til at hjælpe Donald Trump under den amerikanske præsidentvalgkamp.

Det er dog ikke kun i USA, at Facebookdata bliver brugt politisk. Det sker også i Danmark, fortæller Anders Kjærulff, der er radiovært på magasinet "Aflyttet" på Radio 24syv.

- Facebook lever af at samle data og sælge det til hvem som helst. Danske politiske partier køber også data af Facebook med det formål at manipulere vælgerne, siger Anders Kjærulff.

Han er desuden teknologikritiker, tidligere vært på Harddisken på P1, og så holder han foredrag om overvågningssamfundet og digitaliseringens mørke sider.

Brugen af Facebookdata er et "massivt politisk problem", mener både Kjærulff og formand for it-Politisk Forening Jesper Lund.

- Det er meget problematisk, fordi Facebook ændrer konceptet for, hvordan det repræsentative demokrati fungerer. Partierne ved, hvad der interesserer de enkelte vælgere, så de kan manipuleres til at stemme på et bestemt parti, siger Jesper Lund.

Han mener, det er et skridt på vej væk fra det repræsentative demokrati, fordi partierne ikke behøver at fremlægge hele politiske programmer, som de står på mål for.

- Du risikerer at fremme en politisk uansvarlighed, fordi du forsøger at manipulere den enkelte vælger til at stemme på dig ved at målrette markedsføringen, siger Jesper Lund.

Anders Kjærulff fortæller, at der er en model, som deler folk op i fem kategorier. Den mest benyttede er den neurotiske kategori, hvor folk er nemme at påvirke, fordi de reagerer på følelsesmæssige indtryk.

Mod dem vil man så typisk målrette videoer eller annoncer, der spiller på deres frygt, fordi man ved, at de vil reagere på det.

Han er stor modstander af politikernes hyppige brug af Facebook.

- Politikere skal til at bruge Facebook med meget stor omtanke.

- Efter min mening svarer de målrettede budskaber til at købe vælgeropbakning via rockere eller narkohandlere, for det er et sygt system, måden hvorpå man samler data sammen, siger Kjærulff.

Han fortæller, at fremtiden formentlig byder på kunstig intelligens, der kan lave målrettede videoer til den enkelte, så man ikke behøver at bruge bemanding på det.

- Det er et politisk og demokratisk problem, for vi kigger ind i en fremtid, hvor vi ikke ved hvem eller hvad, der manipulerer os, siger han.