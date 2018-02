Mystisk fejl har ødelagt folks iPhones: Nu er Apple klar med en opdatering til at løse problemet

Et enkelt tegn har været med til at skabe problemer for flere iPhone-ejere over hele verden.

En fejl i Apples iOS 11-ststem til iPhones og iPads har betydet, at det har været muligt at lamme andres enheder ved at sende et bestemt tegn i en besked.

Tegnet stammer fra det indiske sprog Telugu, og hvis man modtager det, kan man få problemer med at modtage beskeder eller åbne app's som Facebook Messenger, WhatsApp eller Gmail og Outlook samt iMessage.

Problemet opstår, fordi programmet forsøger - forgæves - at downloade tegnet og dermed konstant lukker ned.

Efter det er kommet frem, har flere moret sig ved at sende tegnet videre til venner og bekendte, skriver flere internationale medier.

Det har øget presset på Apple for at finde en løsning, og det har firmaet tilsyneladende fundet nu.

Apple har udsendt en fejlrettelse til iPhone og iPad, og brugere bliver derfor opfordret til at opdatere til det nyeste iOS 11-system.

Tidligere har Apple oplevet lignende software-problemer, der er blevet forsøgt rettet hurtigst muligt.