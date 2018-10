Find dit hjems skjulte strømslugere

Vi ved godt, at røde og grønne lamper på apparater, der ikke er i brug, trækker strøm. Men at vi kan spare mellem 500 til 1.000 kroner om året på at ændre vaner, det kan måske overraske mange.

Fakta: Pris for udvalgte apparaters årlige standbystrøm Printer af ældre dato - cirka 100 kWh om året: 200 kr. Boremaskine - cirka 100 kWh om året: 200 kr. Hi-fi-anlæg - cirka 50 kWh om året: 100 kr. LED-tv 32 tommer - cirka 40 kWh om året: 80 kr. Router - cirka 50 kWh om året: 100 kr. Stationær computer - cirka 40 kWh om året: 80 kr. Mikroovn - cirka 35 kWh om året: 70 kr. Computerskærm - cirka 20 tommer 30 kWh om året: 60 kr. Kilde: NRGi.

- Hver gang man ser en lampe, der lyser, så koster det penge. Og så skal man tænke, om det er nødvendigt, at den er tændt, siger energirådgiver Benny Hebsgaard fra energiselskabet NRGi og fortsætter:

- Hvis man fokuserer på sit forbrug en gang imellem og læser af, så kan der i mange tilfælde laves en årlig besparelse på 10-15 procent. Så det er da immervæk noget, siger han.

Er man en familie med et par teenagere, så kan de alene bruge for 2.000-3.000 kroner om året. Så har man fokus på at skære standbystrømmen og overforbruget ned, så kan der være en besparelse på 400-500 kroner om året der, siger Benny Hebsgaard.

Teenagere skal måske have hjælp til at huske at slukke lyset og slukke alle deres elektriske apparater på værelset, så de ikke står og lyser konstant.

En måde, man meget synligt kan tjekke, hvor i huset standbystrømmen er størst, er ved at gå ud til sin elmåler, foreslår Benny Hebsgaard.

Måleren viser, hvor meget strøm man har brugt indtil nu. Men hvis man trykker på en knap oppe i højre hjørne, så viser den, hvor mange kilowatt-timer man bruger lige nu og her.

- Så kan man slukke for en af boligens grupper og se, hvad det betyder for forbruget. Derefter kan man tænde og slukke en anden gruppe. På den måde kan man teste boligen område for område, og det giver et billede af, hvor der egenligt er gang i mest standbystrøm, siger Benny Hebsgaard.

/ritzau fokus/