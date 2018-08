Boligen i august: Forskans huset inden efteråret

Selv om der i disse dage strømmer en regulær hedebølge ind over landet, er det faktisk nu, man bør gennemgå boligen for at sikre sig, at den kan stå distancen mod efterårets regn og rusk.

1) Top til tå

Om under en måned går vi ind i efteråret, og det medfører typisk omskifteligt vejr med massiv regn og kraftig vind.

Derfor bør man gennemgå boligen fra top til tå, lyder anbefalingen fra Tue Patursson, fagekspert i byggeteknik og energi ved Boligejernes Videncenter, Bolius.

- Gå huset igennem i logisk rækkefølge: Tjek, om tagstenene sidder fast, og om taget er tæt, og sørg for, at tagrender, nedløb og nedløbsbrønd er renset, siger han.

Ligeledes er det vigtigt, at der er fald i den rigtige retning på tagrenden, så regnvandet løber mod nedløbene.

- Dette kan tjekkes ved at hælde en kande vand i tagrenden længst væk fra nedløbet. Hober vandet sig op i den forkerte ende af tagrenden, kan det give problemer, når der kommer virkelig meget regn, advarer Tue Patursson.

2) Fald fra huset

Når man har sørget for, at regnvandet har fri passage ned, skal man også tjekke, at det ikke samler sig langs huset.

- Har man indkørsel, terrasse eller fliser langs huset, skal man tjekke, om faldet er væk fra huset. Er de inderste fliser sunket lidt ned, kan regnvandet pludselig blive ledt ind mod huset i stedet for væk. Det kan medføre skader i fundamentet og i kælderen, siger Tue Patursson.

3) Tjek vandrørene

Bor man i et ældre hus bygget inden 1975, der har støbejernsvandrør og -kloakker, skal man apropos vand være opmærksom på, at den knastørre jord faktisk kan trykke på rørene, tilføjer Tue Patursson.

- Hvis rørene er gamle, skrøbelige og ufleksible kan det faktisk give skader. Så hold øje med, om vandmåleren pludselig løber løbsk, om der kommer fugtige områder i haven, eller om der kommer fugt i kælderen.

4) Lap sprækkerne

Når kulden vender tilbage til landet i takt med efteråret, er der mange dyr, der søger mod husene for at få ly og varme, men er der sprækker, revner og huller i huset, kan de trænge ind, advarer Emil Maischnack Jensen, der er digital redaktør hos idényt.

- Har man en revne eller et hul, hvor der kan komme et hønseæg igennem, kan der også komme husmår ind, og kommer de ind i boligen, så har man for alvor balladen.

- Tjek også, om der er tagsten, der sidder skævt, eller om der er hul i ventilationskanalen - der skal ikke ret meget til, før de kan komme ind, siger han.

5) Tjek træværket

Inden efteråret sætter ind, kan man udnytte sommertemperaturerne til at få frisket træværket op.

Træet er tørt, så trænger malingen eller olien til at få et nyt lag, er det et godt tidspunkt at gøre det på nu, lyder det fra Tue Patursson.

- Behandlingen af træet kommer meget an på, hvilken type træ det er, og hvor det sidder henne, men grundlæggende skal man have skrabet den løse maling af og rengjort træet med en grov børste, inden man maler det igen.

- Uanset om man maler eller olierer træværket, træterrassen eller -møbler, skal det helst være under 25 grader og gerne overskyet. Mal altid med solen rundt: Start på vestsiden om formiddagen, på nordsiden midt på dagen, østsiden senere og sydsiden sidst på dagen, råder han.

6) Skift vinduer og ruder

Det lune sensommervejr er også et godt tidspunkt at få skiftet vinduer og ruder på.

- Det er dejligt tørt og varmt til det, så man behøver ikke at dække fuldstændigt af, siger Tue Patursson.

7) Varmekilder

Selv om det i disse dage er drønvarmt, bør man alligevel rejse sig fra liggestolen og tjekke, om ens varmeanlæg er funktionelt fungerende.

- Der går sikkert ikke mange måneder, før man har brug for det, for så bliver det koldt igen.

- Så det er bedre at få skiftet nu, for det tager tid at indhente tilbud og få aftalen sat i kalenderen hos håndværkeren, så gør det på forkant, så man ikke står der og skal have skiftet eksempelvis sit fyr, når det er rigtig koldt, råder Tue Patursson.

