Vær fleksibel og spar tusindvis af kroner på opmagasinering

Som forbruger kan det altid betale sig at undersøge markedet, inden man slår til.

Sådan er det også på det voksende marked for opmagasinering af ens ejendele.

Så stor er prisforskellen på seks udvalgte leverandører Pelican Self Storage, Amagerbro: 1099 kroner per måned.

Shurgard, Østerbro: 926 kroner per måned.

Shurgard, Roskilde: 777 kroner per måned.

City Self-Storage, Albertslund: 679 kroner per måned.

Lagerhotel Nord, Kvistgaard: 465 kroner per måned.

Tølløse lager og opbevaring, Tølløse: 280 kroner om måneden. Om undersøgelsen: 17 leverandører er medtaget. Det er standardpriser og ikke tilbudspriser. Lagerrummene ligger maksimalt en time og ti minutters kørsel fra København. Kilde: Samlino.

De senere år er der kommet flere lagre og udbydere af opmagasinering til, men det er ikke ensbetydende med, at priserne har lagt sig i et ensartet leje.

Det viser en sammenligning af priser hos 17 leverandører i københavnsområdet og på Sjælland, som prissammenligningssiden Samlino.dk har lavet.

- Vores analyse viser, at det er en frygtelig masse penge, man kan spare, hvis man er villig til at køre få kilometer længere efter sine ting, siger administrerende direktør i Samlino.dk Kristian Pitzner-Jørgensen.

Samlino har taget udgangspunkt i en familie på fire, som vil leje et opbevaringsrum på tre-fire kvadratmeter.

Analysen viser, at på et års leje kan der være helt op til 7000 kroner i forskel på at deponere møbler, tøj og flyttekasser i Hvidovre frem for Amagerbro.

Og er man villig til at køre en time ud fra København til eksempelvis Slagelse eller Tølløse, så kan besparelsen være hele 10.000 kroner om året.

- Her taler vi altså beløb, der næsten kan betale for en ferie for hele familien, hvis bare man er villig til at køre en halv time mere. Og man skal huske på, at det jo er skattefrie penge, siger Kristian Pitzner-Jørgensen.

For nogle vil nærheden selvfølgelig have en betydning, hvis man opbevarer eksempelvis sportsudstyr som golf- eller surfgrej, som man bruger relativt ofte.

- Det er selvfølgelig situationsafhængigt, så hvis man skal have rummet til at opbevare ting, man skal bruge en eller to gange om året, så kan man nok godt acceptere at køre lidt længere, end hvis det er noget, man skal have adgang til oftere, siger han.

Rummene i undersøgelsen er cirka fire kvadratmeter, opvarmede og gratis at komme til.

/ritzau fokus/