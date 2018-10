Spar penge ved at købe barrodsplanter

Roser, hækplanter og mindre træer.

Hvis du er på udkig efter at gøre haven flot med en eller flere af delene, så kan der være mange penge at spare ved at overveje, hvilke planter du smider penge efter.

Man kan nemlig spare både jord og potte væk - og dermed spare en hel del penge - hvis man går efter barrodsplanter.

Det fortæller havefaglig rådgiver hos Haveselskabet Louise Møller.

- I oktober starter sæsonen for barrodsplanter, det vil sige planter, som sælges kun med rod uden jord eller potte. Det er specielt hækplanter, man køber som barrodsplanter, og man kan også købe mindre træer og mange roser, fortæller hun.

- Fordelen ved barrodsplanterne er, at de er meget billige i forhold til at købe planter i potter. Man sparer op til 70 procent. Så det kan virkelig betale sig, siger haverådgiveren.

Grunden til, at barrodsplanterne er så meget billigere, er, fordi de er lettere at producere, håndtere og transportere. Det gør livet lidt lettere for planteskolerne og billigere for forbrugerne.

Man kan plante barrodsplanterne fra midten af oktober og helt frem til midten af april. Den eneste forudsætning er, at der ikke er frost i jorden.

Når man køber barrodsplanterne, vil de som oftest have en plastiksæk rundt om rødderne for at beskytte dem. Og den skal man altså ikke bare fjerne.

- Man skal beskytte rødderne mod sol og udtørring. Og det er vigtigt, at de bliver nede i sækken, helt indtil de kommer i jorden, siger Louise Møller og uddyber:

- Hvis de bare ligger nogle minutter på jorden og får sol og vind, så har det betydning for, hvor godt de vokser videre.

Hvis man gerne vil købe og plante barrodsplanter i større portioner, kan man bestille dem på planteskolen, fortæller Louise Møller.

Det handler dog om at vide, hvornår man har tid i kalenderen til at få dem plantet.

- De kan godt tåle at stå en uges tid i skyggen, men man kan ikke have dem stående i ugevis, før de skal plantes, siger hun.

/ritzau fokus/