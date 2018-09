Så kom regnen: Nu kommer sneglene myldrende

Der har ikke været mange snegle at se i løbet af den tørre sommer. Men det betyder altså ikke, at man som haveejer kan vide sig sikker for hverken dræbersneglen eller den nyere plage voldsneglen.

- Der er måske mange, der tror, at med den tørke vi har haft, er sneglene ikke noget problem i år. Men med den fugt, vi har nu, så kommer sneglene væltende frem, fortæller Jesper Carl Corfitzen, som er havefaglig ekspert hos Bolius.

- Det er knap så stort et antal som normalt, fordi de ikke har haft en fugtig sæson til at yngle helt så meget i, men de er der nu, og det er nogle store moppedrenge. Så de har bare ligget og gemt sig og ventet på, at det blev fugtigt, fortsætter han.

Om den plettede voldsnegl Den plettede voldsnegl ligner vinbjergsneglen, men er lidt mindre. Man kan kende voldsneglen på det brunmønstrede, plettede hus. Vinbjergsneglens hus er lysere.

Voldsneglen æder planternes blade og frugter.

Hvis klimaet i Danmark bliver varmere, kan man sandsynligvis forvente, at den plettede voldsnegl breder sig.

Selv om den plettede voldsnegls navn lyder voldsomt, så stammer det faktisk fra, at den blev udsat på voldene, da den blev indført til Danmark.

Den plettede voldsnegl er en invasiv art, der lægger rigtig mange æg, og derfor kan antallet vokse eksplosivt. Kilder: Miljøstyrelsen, Jesper Carl Corfitzen

Begynder man at gå en aftentur rundt i haven, kan man altså finde både de almindelige landsnegle, dræbersnegle og voldsnegle.

Landsneglene er uskadelige, mens dræbersnegle og voldsnegle gør en del skade i haven, hvor de fortærer planternes blade og frugter.

Mange kender den brunorange dræbersnegl, som ikke har noget hus, og som ofte kan findes i større grupper på små arealer.

Voldsneglen, som er blevet et stigende problem de senere år, kan være svær at kende. Den ligner nemlig meget den fredede vinbjergsnegl.

Voldsneglen har hus på ryggen, og er lidt mindre end vinbjergsneglen. For at se forskel på de to skal man se nærmere på sneglehuset, hvor voldsneglen har tydeligere brune bånd og mørke aftegninger. Den hedder faktisk plettet voldsnegl.

Glem dræbersneglen: Her er haveejernes nye plage

- Den tydeligste forskel er, at voldsneglen er meget mere brun. Den har tydelige nøddebrune aftegninger på skjoldet, fortæller Jesper Carl Corfitzen og fortsætter:

- Hvorimod vinbjergsneglen er mere hvidlig og grå. Vinbjergsneglen kan også blive lidt større. På den måde kan man altså se forskel på dem.

Er man i tvivl om, hvorvidt det er dræbersnegle, man har i haven, så kan man bruge Miljøstyrelsens sneglenøgle, hvor man via en række spørgsmål og billeder får hjælp til at identificere sneglen. Den kan dog ikke bruges til at identificere voldsnegle.

/ritzau fokus/