Haven i september: Giv førstehjælp efter en hård sommer

Huller i plænen, døde planter og trætte træer.

Den solrige sommer har været hård kost for haven, og nu er det tid til at give den lidt livgivende førstehjælp.

1) Plant nyt

Tørken har efterladt sig en del spor i haven, og nogle planter er så hårdt medtagne, at man må plante nye.

Det er især gået hårdt ud over stauderne, fortæller havefaglig rådgiver Louise Møller fra Haveselskabet.

Heldigvis er det ideelt at plante nu og så de næste to måneder.

- I princippet kan man faktisk plante, lige så længe der ikke er frost i jorden. Det er rigtig godt at plante stauder i september og oktober. Buske, træer og roser kan man plante, så længe der ikke er frost i jorden, tilføjer hun.

Louise Møllers råd til at plante ud er, at man har en spand med vand stående ved siden af. Når man har taget potten af planten, kan man dyppe planten i vandet i omkring et halvt minut, så vandet siver ind i rodklumpen, og den er godt gennemvandet.

Herefter planter man den i jorden.

Planter man buske eller træer, som har stået i en potte, kan rødderne godt have en tendens til at have groet rundt i kanten af potten.

- Så kan det være en god idé at løsne rødderne lidt ud, så når de kommer ned i jorden, så gror de udad i stedet for at fortsætte i potteformen, råder Louise Møller.

2) Giv buske og træer en chance

Det er dog ikke alle planter, man skal opgive, bare fordi de ser lidt slatne ud.

- Buske og træer kan godt se medtagne og endda helt døde ud lige nu. Men der skal man slå koldt vand i blodet. De kan nemlig sagtens være i live, fortæller haverådgiveren.

Hendes råd er, at man kradser forsigtigt i barken med en negl.

- Hvis de ser lyse eller lysegrønne ud under barken, så er de stadig i live, og så skal man ikke fjerne dem med det samme, siger hun.

I stedet kan man give dem chancen for at komme igen til foråret.

3) Luk hullerne i plænen

Over hele landet kan man se hullede plæner efter den heftige sommer. Og det gælder om at få lukket hullerne, for de er guf for ukrudt og mos.

- En græsplæne består af forskellige græsarter, og der, hvor de døde pletter er, har der groet græsarter, der ikke har kunnet tåle tørken, fortæller haverådgiveren.

Find riven frem, og fjern det døde græs. Herefter kan man give plænen topdressing, som er en blanding af jord, sand og kompost. Det giver nemlig gode vækstbetingelser.

Nu kan man sprede sine græsfrø og så nyt græs på de bare pletter.

- Jorden er stadig varm, og den er også blevet fugtig, fordi det har regnet de seneste uger. Så den næste måneds tid er rigtig god at få sået græs, siger Louise Møller.

4) Beskær frugttræerne

Vil man nå at beskære sine frugttræer inden vinter, så skal det gøres i den første halvdel af september, fortæller Louise Møller. Ellers er det for sent.

Med frugttræer skal man generelt ikke gå for hårdt til værks, men gerne prøve at holde beskæringen på et minimum.

- Man skal hellere nøjes med nogle enkelte lidt større grene end en masse små. Den vækst, der kommer bagefter, bliver pænere, hvis man ikke laver alt for kraftige beskæringer, siger Louise Møller og fortsætter:

- Der er et gammelt ordsprog, der siger: Væksten følger saksen. Det vil sige, at hvis du klipper rigtig mange grene af, så kommer der rigtig mange nye, små grene, som kaldes vandris.

Det er helt lige tjavsede grene, som ser lidt underlige ud på et gammelt kroget æbletræ. Og det er et stort arbejde at tynde ud i dem senere.

5) Det sidste kan sås i køkkenhaven

- Man kan stadig nå at så nye hold af salat, spinat og radiser i køkkenhaven. Det kan man sagtens få noget godt ud af, inden det bliver vinter.

- Men ellers er det jo den store høsttid. Få høstet i køkkenhaven, og få høstet æbler og pærer, siger Louise Møller.

