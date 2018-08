Red den hullede plæne, før ukrudt og mos finder vej

Sommeren 2018 har skrevet sig ind i historiebøgerne som den mest solrige i vejrhistorien - det vil sige, siden DMI begyndte at registrere det i 1920.

Det har sat sine tydelige spor på græsplænen, som mange steder har store huller som ar efter at være blevet svedet i ugevis.

Nu er regnen omsider kommet, og græsplænen liver op igen. Men hullerne lapper ikke bare sig selv, og der er god grund til at sætte gang i førstehjælpen.

- Topemnet lige nu er græsplænen, og det er egentlig lidt usædvanligt. Men de har rigtig mange døde pletter. Det er et problem i hele landet, fortæller havefaglig rådgiver Louise Møller fra Haveselskabet.

Giv plænen førstehjælp Døde pletter i plænen er guf for ukrudt og mos. Fjern det døde græs med en rive.

Giv plænen en hjælpende hånd med såkaldt topdressing af lige dele jord, sand og kompost. Det skal spredes i et tyndt lag på højst et par centimeter.

Det er ideelt at så nyt græs nu, hvor jorden stadig er varm, og regnen har gjort den fugtig. Kilde: Louise Møller Kilde: Louise Møller

Der kommer døde pletter og huller, fordi græsplænen faktisk består af flere forskellige græsarter. Nogle af arterne kan tåle meget tørke, mens andre kan tåle knap så meget.

- Fordi tørken har været så ekstrem, så er det kun de meget tørketålende græsarter, der har overlevet, mens andre er døde. Så alle de døde pletter, vi ser, er der, hvor de knap så tørketålende græsarter har groet, forklarer haverådgiveren og tilføjer:

- Det bliver man nødt til at gøre noget ved, for det er ikke noget, der reparerer sig selv lige med det samme. Og i værste fald giver det bare en masse luft til ukrudt og mos. Så det er en rigtig god idé at gøre en indsats for at få det klaret.

Så find riven frem - eller vertikalskæreren, hvis græsplænen er meget stor. Som start skal det døde græs nemlig rives væk.

Når man har fjernet det døde græs, kan det være en god idé at forkæle plænen med såkaldt topdressing.

Bæredygtigt hit i haven: Det har altid været der, men nu er det også blevet populært Prydgræsser er blevet yderst populære i bede og krukker - og med god grund. For de er robuste, nemme at holde og smukke – ikke mindst i sensommeren.

Her laver man en blanding af lige dele jord, sand og kompost. Man kan også købe det færdigt i sække, hvis man synes, det er nemmere, tilføjer Louise Møller.

Topdressingen fordeles i et tyndt lag på et par centimeter. Og så jævner man det ud med en rive.

- Det jævner plænen ud, hvis der skulle være nogle små ujævnheder, men det giver også nogle bedre vækstbetingelser – både for det græs, der er der allerede, men også for det græs, som man senere skal så. Det er for at få godt gang i væksten igen, siger Louise Møller.

Havens store fest på trapperne: Gå ikke glip af årets store eksplosion af farver Skab en sensommer- og efterårshave, der emmer af farveglæde – med velvalgte planter og med løst og fast inventar i haven.

Efterfølgende kan man begynde at så nyt græs på de bare pletter. Det er godt at få gjort med det samme, så ukrudt og mos ikke når at fylde de bare pletter.

- Det er en rigtig god årstid til at så græs lige nu, for jorden er stadig varm, og den er også blevet fugtig, fordi det har regnet de seneste uger. Så den næste måneds tid er rigtig god til at få sået græs.

Når græsset er sået, skal det have ro til at spire og gro. Derfor skal man prøve at begrænse trafik og fodboldspil på det nysåede græs.

/ritzau fokus/