Haverobotter – ja, must have

I dag kan du få al den havehjælp, du behøver af robotter, der myldrer rundt og klipper dit græs, fejer dine blade, fjerner din sne, luger dit ukrudt, passer dine blomster, renser din grill, skrubber din pool, pudser dine ruder og holder dine tagrender.

Så du kan bare læne dig tilbage og slappe af, hvis du ellers overhovedet selv efterhånden længere kan være i din have for al denne nye smarte serviceteknologi. Her er de mest smarte af dem, men pas på. De er invasive, og er du en smule teknikfreak, kan de let være at finde bag din havelåge hurtigere, end du nok vil regne med.

Multibot til dit slot

Og her er så haverobotten, der kan alt – næsten. Kobi hedder den og er endnu under forproduktion af det New York-baserede startup firma the Kobi Company. Den kan slå græs, feje blade sammen og rydde sne. Du dirigerer simpelt hen robotten rundt med en app og fortæller den én gang for alle, hvor den skal slå græsset, hvor de visne blade skal hen, og hvor du ønsker ryddet for det hvide stads, der gerne falder ned i vintermånederne.

Læs også: Robotterne rejser sig

Kobi er forsynet med både GPS og talrige sensorer og ved via sin trådløse Wi-Fi-forbindelse til nettet, hvornår der vil komme sne. Og med et kamera og ultralydssensorer kan den straks spotte og undgå uvedkommende genstande oven på snedækket. Jamen, hvad vil du mere? Ja, det skulle da lige være at kunne købe den med det samme, men ventelisten er lang.

Kobi er altmuligmanden i haven. Foto: Kobi Company

Alt efter hvad du skal have foretaget, skal du desuden lige først sætte robottens tre moduler sammen på den rigtige måde, og så er der naturligvis prisen, der begynder ved 25.000 kr. Men intet er jo gratis – slet ikke havehjælp.

Smid en robot på grillen

Det er så hyggeligt at samles om grillen, undtagen når grillristen skal gøres ren. Men også det har du robotter til nu om dage. Grillbot GBU 102 er i bund og grund en robotstøvsuger i hårdfør udgave, som du blot smider oven på risten, hvorefter du smider grill-låget på (robotten er forsynet med en alarm, der råber op, hvis den får det for varmt under låget).

Grillbot er produceret i flere farver og skrubber din rist ren med tre kraftige motorbørster. Foto: Grillbot

Når grill-botten alt efter dens timer-indstilling er færdig efter 10-30 min. og har svirpet grill-risten ren for skidt og snavs med sine kraftige messingbørster, er grillen klar til næste optænding. Imens kan du eventuelt smide robotbørsterne en tur i opvaskemaskinen. Fås flere steder til en pris fra cirka 600 kr.

Solcelletrissende robotlugejern

Slipper du robotten Tertill løs i din have, slipper du samtidig for at luge ukrudt for fremtiden. Det er firmaet Franklin Robotics, der har udviklet denne ukrudstrobot, der bare klarer det, du sikkert finder mest møjsommeligt og endog uden brug af giftige og miljøskadelige stoffer. Med energi fra Solen trisser Tertill rundt i dine blomsterbede eller din køkkenhave i al slags vejr og nipper små uønskede spirer væk fra jorden.

Solen driver lugningen i haven. Foto: Tertill

Robotten har 4-hjulstræk og kan derfor færdes sikkert på både skrånende, blød og sandet bund, hvor den med følsomme sensorer vurderer væksternes højde og størrelse og styrer med sikkert snit uden om gulerødder og pelargonier.

Indbetaler du små 1600 kr. til firmaets bestillingsside på Kickstarter, skulle du være sikker på at få en Tertill.

Hellere vinde tid end vande have

Blomster, bed og plæne skal altså vandes af og til. Men den opgave kan du for eksempel delegere ud til GardenSpace, der kan vande hele din have automatisk og selektivt efter behov. Vandingsrobotten består af et fastmonteret 360 graders kamera og en solcelledrevet vandpumpe med computerprogrammering.

Vandingsrobotten GardenSpace Robot kan stråle. Foto: GardenSpace

Du tilslutter blot GardenSpace-robotten til din havehane og dit Wi-Fi-netværk og fortæller den, hvor dine planter er, og hvad det er for nogle via en app. Takket være forbindelsen til netværket, kan vand-botten herefter selv følge med i vejrudsigten og udarbejde en indsatsstrategi, idet 360-graders kameraet også omfatter en varmesensor, der registrerer jordbunden og bladenes tørhed og vurderer, om de trænger til mere vand.

Læs også: Quiz: Robotviden

GardenSpace kan stråle op til 2,4 m med almindeligt vandtryk fra hanen og er forsynet med en bevægelsessensor, der kan registrere uønsket besøg af fugle eller andre dyr, og sker det, får de invaderende et rask blop, så de fremover holder sig borte inden for robottens aktionsradius på små 10 m2. Listeprisen er 2500 kr.

Når den største bider i græsset

Mange har i dag en robotplæneklipper til ”godset”, men har du en plæne på 20.000 m2 eller måske et større privat boldspil-anlæg, så må denne Bigmow robotplæneklipper fra det amerikanske firma Belrobotics være sagen. Den klipper græsset i en meter brede striber med hele fem klippehoveder og i alt 15 barberbladsskarpe blade, der tilpasser sig terrænets mindste buler og strukturer.

Men selv om denne enorme ufo måler 120 x 120 x 50 cm skal du ikke være bange for at blive rendt over ende, for Bigmow kortlægger alt omkring sig med avanceret sonarudstyr og software, der omfatter såvel genstandsgenkendelse som multizonegenkendelse. Og er der problemer derude, får du en sms.

Bigmow klipper græsset i en meter brede striber med hele fem klippehoveder, der kan tilbagetrækkes lynhurtigt om nødvendigt. Foto: Belrobotics

Samme teknologi tillader også, at flere Bigmow maskiner kan køre i flåde, hvis der virkelig skal bides i store græsplæner. Prisen sniger sig op mod 70.000 kr. men inkluderer så også installation.

Sæt en rendegraver i tagrenden

Du ved det jo godt. Dine tagrender trænger til at blive befriet for blade og snavs, men har du det som så mange andre med fod under eget tag, er det måske ikke netop din yndlingsbeskæftigelse at balancere på en høj stige med spand og ”murske”. Men heldigvis findes der også robotter til det job.

Tagrenderobotten iRobot Looj 130 tilpasser sig automatisk tagrendens diameter og kryber på sine to lange larvefødder følsomt frem, mens den fjerner alt, hvad der ligger i tagrenden af kviste og skidt med sine bløde, drejende fejeblade, idet den samtidig efterrenser med roterende børster.

Håndtaget på tagrenderenseren er aftageligt og fungerer som trådløs fjernbetjening. Foto: iRobot

Tagrende-botten klarer op til ni meter tagrende på fem minutter. Den smarte hushjælp kan fås via Amazon til ca. 2700 kr.

Gå til bunds i poolen

Er grillrensning træls, er pølskrubning værre. Kommer du til at kikke ned i din svømmepøl og ser, at vandet muligvis ikke er helt så turkisblåt som førhen, så fortvivl dog ikke. Der findes utallige poolrobotter, der kan klare den sag. Flipper Small hører blandt de billigere af slagsen. Det er en lille automatisk poolrenser, som kravler lydløst rundt på bunden af bassinet og suger snavs og urenheder til sig ved at gøre brug af den eksisterende poolpumpes sugekraft.

Læs også: Håbløse robotter i duel

Poolrobotter fås i mange udformninger. Flipper Small hører blandt de mindste og nemmeste. Foto: Cleanpool

Flipper Small leveres med en sugeslange, der kan tilpasses i længden efter størrelsen af din pool, og en særlig deflektorring sikrer, at poolbotten kommer glat rundt om stiger, hjørner mv. Flipper Small er set til 825 kr., men er som sagt kun en af utallige poolbotter, der kan fås i udgaver til langt over 10.000 kr.

Den selvpassende køkkenhave

Endelig HELT fri! Med så mange robotter til hjælp, bør du nok kunne få tid til at nyde din have og nusse om dine prydplanter og køkkenhaveurter. Men selv det kan du blive ”fri” for med FarmBot Genesis, der drives af solceller og både kan plante frø, måle jordens fugtighed, vande hver lille spire efter behov og fjerne ukrudt på stedet uden barmhjertighed.

FarmBot Genesis er et minihaveanlæg drevet af solceller og en Raspberry Pi. Foto: FarmBot

Herligheden fungerer ved hjælp af et kamera og en Raspberry Pi mini samt en lidt robotkranlignende teknik, der minder lidt om lastekranerne i et containeranlæg. Og alle manøvrer fra udlægning af frø, eventuel ekstra vanding til nedpløkning af ukrudt kan fjernstyres via en app.

FarmBot leveres i to samle-selv-udgaver, men til almindelig havebrug vil den mindste model på 1,5 x 3 meter til omkring 15.000 kr. nok være den mest interessante.