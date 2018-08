Haven i august: Til kamp mod tørke, svamp og døde grene

Haven kan være medtaget efter mange dage uden regn. Men på trods af sol og tørke er der alligevel ting, du bør gøre for at få styr på haven i august.

1) Vand og køl det vigtigste

Som det første skal du vande det, der ikke kan undvære vand, forklarer Louise Møller, der er havefaglig rådgiver hos Haveselskabet.

Det gælder krukkerne på terrassen og planterne i drivhuset, hvor temperaturen er høj.

- Køkkenhaven kan man nok heller ikke undgå at vande. For planterne går simpelthen i stå, hvis der ikke er noget vand - og så kommer der ikke nogen høst ud af det, siger Louise Møller.

Træer, buske og stauder, der ikke udviser tydelige tegn på udtørring, kan man til gengæld sagtens styre uden om med vandkanden. Særligt nu hvor der er vandingsforbud flere steder i landet.

- Græsplænen skal man aldrig vande. Heller ikke selv om den er fuldstændig afsveden. For græsset er ikke dødt, det er bare gået i dvale og skal nok komme igen, så snart vi får regn, siger hun.

Om beskæring Al beskæring indebærer en risiko for træet. Så beskær ikke mere end højst nødvendigt.

Træets modstandskraft er størst om sommeren, hvor det har opsamlet masser af næring. Derfor er det bedst at beskære her.

Brug en velslebet saks eller sav, så snittet bliver rent, og helingen foregår hurtigere.

Undgå at beskære i regnvejr, da risikoen for svamp er større her.

2) Tænk over havens gæster

Netop fordi det er tørt, kan man også tænke lidt på havens dyreliv, forklarer Louise Møller. Pindsvin, fugle og insekter er nemlig trængte på grund af de mange dages sol.

- Så det er vigtigt, at man hver dag sørger for, at fuglebadet er fyldt op. Og at man måske sætter nogle underskåle med vand rundt i haven, så pindsvinene også kan få lidt at drikke, siger hun.

Haveekspert: Stress får stueplanten til at skifte farve

3) Stop med at gøde

Tørke eller ej er sensommeren også tiden, hvor du skal stoppe med at gøde, forklarer Louise Møller.

- For planterne begynder så småt at forberede sig på, at det om nogle måneder bliver efterår og vinter, siger hun.

Så giv planterne en sidste omgang gødning i starten af august, og stil derefter bøtten ind i skuret for vinteren.

- For hvis roser og andre buske sætter nye skud i sensommeren, så når de ikke at hærde inden vinteren - og så får de meget let skader, hvis vi får en vinter med meget frost, siger haverådgiveren.

4) Hold øje med svampesygdomme

Hav et øje på drivhuset, hvor den høje luftfugtighed er guf for svampesporerne. Nip planterne, og lad døre og vinduer stå åbne, så der kommer luftcirkulation i drivhuset. Arkivfoto: Stuart Mcintyre

August er også højtid for svampesygdomme, forklarer Louise Møller. Det gælder særligt, hvis vi får mere regn og fugtighed i luften.

Derfor gælder det om at have falkeblikket med sig og slå ned, hvis man ser de mindste tegn på svamp.

- Så gælder det om at få fjernet de angrebne frugter og blade, lige så snart man opdager det. For så minimerer man risikoen for, at det spreder sig, siger Louise Møller.

Sidder der frugter på træet, som er begyndt at rådne, er det tegn på svampeangreb. Brune pletter eller hvidlige, støvede plamager på bladene kan også være tegn på svampeangreb, forklarer haverådgiveren.

Hav også et øje på drivhuset, hvor den høje luftfugtighed er guf for svampesporerne. Nip planterne, og lad døre og vinduer stå åbne, så der kommer luftcirkulation i drivhuset.

5) Frem med beskæresaksen

August er også måneden, hvor du skal finde saksen frem og beskære de såkaldte blødertræer, forklarer Louise Møller. Det er træer som ahorn, valnød og birk, som har en tidlig saftstigning om foråret.

- Hvis man beskærer dem i foråret, mister de rigtig meget saft. Derfor skal man ikke beskære dem om foråret, men i sensommeren, siger hun.

Kilder: Haveselskabet, Havenyt, natur-tid.dk

/ritzau fokus/