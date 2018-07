Krydderurterne står i fuldt flor: Frys eller tør dem nu

Timian, mynte, salvie. Det er højsæson for krydderurter, som breder sig med lynets hast i velduftende flokke.

Faktisk er der ofte så mange af de smagfulde sager, at man kan have svært ved at få spist sig igennem dem, før det er for sent.

Men det er der heldigvis råd for. Krydderurterne kan nemlig tørres eller fryses, hvis man gerne vil have glæde af dem længe efter deres sæson, fortæller Lene Tvedegaard, der er ejer af Gartneri Toftegaard og forfatter til bogen "Krydderurter - bogen for urteelskere".

Frys eller tør Krydderurter, der er gode at fryse: Persille, dild, kørvel og purløg. Generelt er krydderurter med saftige stængler gode at fryse. Krydderurter, der er gode at tørre: Rosmarin, salvie, oregano, timian, estragon. Generelt er steppeplanter og krydderurter med træagtige stængler gode at tørre. Kilder: Louise Møller, Lene Tvedegaard

Det er dog ikke ligegyldigt, om man vælger at tørre eller fryse krydderurterne, hvis man vil bevare så meget smag som muligt.

- Der er stor forskel på bladene på for eksempel basilikum og timian. De planter, der i naturen er vant til varme, er gode at tørre. De bevarer bedre smagen, fordi de holder bedre på de æteriske olier, fortæller Lene Tvedegaard og uddyber:

- Steppeplanter er rigtig gode at tørre. Steppeplanter er for eksempel timian, oregano og rosmarin. Man kan næsten se på bladene, er de er skabt til at holde på vand og tåler mere varme end for eksempel en basilikumplante.

Et godt pejlemærke er plantens stængel. Har den en træagtig stængel, vil den være mest velegnet til tørring. Har den derimod en saftig stængel, er den ikke så velegnet til tørring, fordi den så mister de æteriske olier, der giver smag.

Krydderurter med saftig stængel - som er velegnede til at fryse - er sådan nogle som persille, dild, kørvel, purløg, basilikum og løvstikke.

Haven tørster: Her skal du vande i sommervarmen

Før man fryser dem, kan man blande dem op med lidt olie for at holde på smagsnuancerne. De kan også bare renses og puttes i en pose, som kommes i fryseren.

- Men man skal bare forstå, at når man fryser dem, så sprænger cellerne, så det bliver lidt noget sjask, når man tager det op af fryseren, bemærker Lene Tvedegaard.

Når man vil tørre sine krydderurter, råder Louise Møller, som er havefaglig rådgiver hos Haveselskabet, til, at man klipper dem af cirka halvvejs eller en tredjedel nede, så der stadig er lidt plante tilbage.

- Så laver man et lille bundt, som man hænger op. Gerne så de ikke hænger i direkte sol, for de indeholder æteriske olier, som er med til at give smagen i dem. Og hvis de hænger i direkte sol, fordamper de, og så mister de noget aroma.

Hæng dem op på en snor et tørt og mørkt sted. Efter et par uger er de tørret nok til at kunne bruges i madlavningen.

- Man skal selvfølgelig lige holde øje med, at der ikke går mug eller svamp i, hvis der er fugtigt, der hvor de hænger, tilføjer haverådgiveren.

Brug ungerne som smagsdommere: Sådan får man børnene med på det grønne køkken Man kan godt lave både lækker og smagfuld vegetarisk mad, uden at det skal optage hele eftermiddagen. Det fortæller det dansk-svenske kogebogspar David Frenkiel og Luise Vindahl her i et uddrag fra deres seneste bog på dansk, "Green Kitchen derhjemme".

Læg eventuelt papir under, hvis det drysser, foreslår Lene Tvedegaard.

- Efter et par uger kan man nulre de tørre blade af stænglerne og komme det i et mørkt glas med tætsluttende låg, for lys og ilt nedbryder de æteriske olier. Tørrede urter kan generelt holde sig to-tre år, siger Lene Tvedegaard.

Krydderurterne, man har frosset, kan holde sig op til et år, anslår hun.

/ritzau fokus/