Ryd op på rekordtid med disse simple trick

Når bunker af legetøj hober sig op, og hjemmet flyder med vasketøj, papirstakke og kaffekopper, kan du ved hjælp af simple trick rydde effektivt op - uden at det bliver til et heldagsprojekt.

Først og fremmest skal du tage ét rum ad gangen, siger Kamille Sommer, der er selvstændig oprydningskonsulent.

Nogle begynder i det rum, hvor det er lettest at gå i gang, mens andre vælger det rum, hvor det roder mest. Det er et spørgsmål om temperament.

- Fordelen ved at tage et rum ad gangen er, at man hurtigt får en succesoplevelse, og man føler, at man kommer nogle vegne, siger hun.

Undgå at rodet opstår Sørg for, at alle ting har en fast plads.

Sæt dine ting på plads med det samme, når du for eksempel kommer hjem med indkøbsposer eller er færdig med at spise.

Gå jævnligt dine skabe, hylder og skuffer efter, og smid de overflødige ting ud.

Saml de ting, du kun bruger sjældent, på loftet, i garagen eller i et depot.

Placer dine ting, hvor du bruger dem. For eksempel bør toiletpapir være på badeværelset. Kilder: Kamille Sommer, Anita Wodstrup Madsen

Mens du rydder op, er det vigtigt at se kritisk på hver en ting, du tager i hånden. Spørg dig selv: Bruger jeg den her? Kan jeg undvære den? Og skal den overhovedet være i det her rum?

Hvis ikke tingen hører hjemme i det rum, den er havnet i - som en skruetrækker i køkkenskuffen eller en kaffekop på badeværelset - skal den puttes i det, Kamille Sommer kalder en transitkasse.

Ved at putte tingen i en kasse frem for at sætte den på plads i skuret eller i køkkenet med det samme, fastholder du dig i oprydningen og undgår at blive distraheret.

- Når transitkassen er fuld, eller du har brug for en pause, så kan du sætte tingene på plads, hvor de hører til, siger Kamille Sommer.

10 optimale opbevaringsløsninger til entreen

Det kan også være en god idé at have en såkaldt dilemmakasse med til de ting, der enten skal smides ud, gives væk eller afleveres tilbage.

Ting med affektionsværdi skal selvfølgelig have lov at blive, men Kamille Sommer råder alligevel til at se kritisk på alle sine ting.

- Jeg hører ofte sætninger som: "Det her stereoanlæg var virkelig dyrt og kostede 3000 kroner, da jeg købte det tilbage i 1989". Men hvis det ikke længere bliver brugt, er prisen sjældent et godt argument for at beholde det, siger hun.

Kamille Sommer oplever, at mange har svært ved at smide gamle ting ud af frygt for at glemme fortiden eller de oplevelser, de har haft.

- For nogle kan en løsning være at tage et billede af tingen, før den bliver kasseret, siger hun.

Undervejs i oprydningen kan det også være en god idé at have en kasse til gamle papirer, børnetegninger, billeder eller breve, som skal sorteres.

Oprydning på 15 minutter: Sådan skal du indrette dig

Det er nemlig ting, som man nemt kommer til at dvæle ved, og dermed bliver man distraheret fra oprydningen.

Derfor er det bedre bare at smide papirerne i en kasse, siger Anita Wodstrup Madsen, der er selvstændig indretningskonsulent og rådgiver private om oprydning.

- Så kan man sortere det i anden omgang. Det handler om at tage det grove først og de ting, som kan komme på plads, uden at man behøver forholde sig til dem, siger hun.

Hvis man virkelig synes, at det er både kedeligt og uoverskueligt at rydde op, har Anita Wodstrup Madsen en anbefaling.

- Det gør jo ikke noget, at der er en belønning i den anden ende, siger hun.

/ritzau fokus/