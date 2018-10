Nye sofapuder kan gøre en stor forskel

Tina Dalbøge er gør det selv-brevkassens ekspert. I forbindelse med spørgsmål er det en god idé at vedhæfte en fil med foto af "problemet" - gerne i så høj opløsning som dit kamera kan indstilles til.

Når vi snakker indretning, er der valg, der skal tages hele vejen rundt i boligen – ude og inde. Det gælder både gulve, vægge/vægfarver, lofter, belysning, løse tæpper, sofa, sofabord, lænestol, reol, tv-bord, spisebord, spisebordsstole, vitrine, pynteting, fade, krukker, sofapuder, plaider, grønne planter og urtepotteskjulere. Har du lyst til at lave en forandring, uden at det skal koste eller kræve det vilde, så kan nye sofapuder være lige det, der skal til.

Utallige kombinationer

Som inspiration har jeg sat sofapuder sammen i seks forskellige grupper. Hver enkelt sofapude kan tages ud og sættes sammen med andre puder, så der igen opstår nye kombinationer. Hertil kan vælges plaider og billeder eller malerier over sofaen, så det giver utallige muligheder. Sofapuder findes i alverdens farver og mønstre, i flere størrelser og faconer og med en blank, mat, grov eller fin tekstur – alt efter om de er lavet af bomuld, hør, uld, polyester eller silke m.v. – men også afhængig af, hvilken vævning, der er tale om. Hvis ikke de er i læder, pels, velour eller i strik eller hækling.

Lav din egen historie

I stedet for at blive forvirret over de tusindvis af valgmuligheder, så begynd med at finde en pude, som du er vild med, og byg videre med den. Hvis du ikke kan finde alle puder i den samme forretning, så kan du sagtens have en pude med rundt på shoppetur. Jeg synes, at den sjoveste kombination opstår, hvis du laver din helt egen historie – lidt som med tøj: I stedet for at købe et helt sæt fra samme mærke, så styk det sammen, så det passer præcist til din stil, figur og dit humør.

Jeg håber, du bliver inspireret. Mange hilsner fra Tina

Puderne med mønstre er af designer Margo Selby. Puderne er grafisk dobbeltvævede, så farver og struktur får en tredimensionel effekt. Importør: Charlotte Ernst, tlf.: 2028 3444. Foto: Tina Dalbøge

Kelimpuder her i str. 35x55 cm i ren uld. Det er vintagepuder, der er syet af gamle tyrkiske tæpper. De er unika, så ikke to er ens. Fra Markwaldorf.dk Foto: Tina Dalbøge

Puder i str. 45x45 cm med kunstværk af Leif Sylvester. Puderne er udført i en flot jacquardvævning og findes med motiver af flere kunstnere. Fra ARoS Shoppen på Aarhus Kunstmuseum. Foto: Tina Dalbøge

Puder i et miks af læder, velour og strik. De er henholdsvis fra Dutchbone og Zuiver på Boshop.dk Foto: Tina Dalbøge