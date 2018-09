Forskere: Ny type maling kan virke som billig aircondition

Det er forskere ved Columbia University i New York, der står bag opdagelsen, at hvid maling, indeholdende en særlig form for polymerer, kan sende 96 procent af solens lys tilbage til atmosfæren, skriver Daily mail.

Malingen, der beskrives som en af de hvideste hvide, man hidtil har set, har en lidt mere begrænset effekt i tropiske områder. Til gengæld vil den under tørrere og dermed mere gunstige betingelser kunne sænke temperaturen seks grader fra for eksempel 30 grader til 24.

Blandt de mulige anvendelsesområder for malingen er hustage, boligfacader, køretøjer, vandtanke og selv rumfartøjer.

Den måde, den nye maling fungerer på, er, at tilsatte polymerer med luftlommer reflekterer alle bølgelængder i sollys.

Forskerne bag opdagelsen peger på et stort potentiale. For eksempel går 17 procent af energiforbruget i USA til at køle bygninger ned.

»I år har vi oplevet hedebølger og rekordhøje temperaturer i Nordamerika, Europa, Asien og Australien. Det er helt afgørende, at vi finder løsninger til at håndtere klimaændringerne - og denne nye teknologi er en af løsningerne,« fortæller Yuan Yang, medskribent på studiet.

Spørgsmålet er så, om bl.a. boligejerne er parate til at lade deres ejendomme male i en farve, man normalt forbinder med et arktisk klima.