Knud er på vej: Hold øje med boligens risikozoner

Efteråret er højsæson for ruskende vind og stormvarsler. Derfor er det en god idé at være foran og få tjekket huset fra kælder til kvist, så der ikke venter ubehagelige overraskelser.

Her er de risikozoner i boligen, du bør gå efter, råder Tue Patursson, som er bygningskonstruktør og fagekspert i byggeteknik hos Bolius - Boligejernes Videncenter.

1) Taget

Først vil fageksperten vende sig mod huset og gennemgå det slavisk fra toppen og nedefter.

- Hvordan ville min skorsten have det, hvis der kom et ordentligt stormvejr? Er der topplade på skorstenen, og ser den intakt ud? Hvad med tagbelægningen, er der tagsten eller plader, der er revnet eller på anden måde er beskadiget?

- Ligger tagbelægningen jævnt? Ellers kan det være tegn på, at tagbelægningen ikke er tilstrækkelig fastgjort eller har løsnet sig, foreslår Tue Patursson.

Man kan tage en stige og gå det efter, hvis man har mistanke om, at noget sidder løst, tilføjer han. Tjek også inddækninger rundt om skorstenen, vinduer, kviste.

Har man mistanke om, at noget vil kunne give problemer, kan det være en god idé at få en byggesagkyndig eller en byggerådgiver til at gennemgå huset, lyder rådet fra Bolius.

Hvis man har mulighed for det, kan man gå op på loftet og inspicere undersiden af taget for løse tagsten eller tagplader.

Tagrender og nedløbsrør skal også tjekkes, så man sikrer sig, at de sidder ordentligt fast. De skal også være rene, så de kan håndtere det regnvand, som eventuelt følger med en storm.

Storme medfører ofte oversvømmelser. Her er et hus i Jyllinge sikre med sandsække i forbindelse med stormen Ingolf. Foto: Anthon Unger/Polfoto

2) Husets beklædning

Gå så huset efter, alt efter hvilken beklædning det har, råder Tue Patursson.

- Er det et murstenshus, er der ikke så meget at bekymre sig om, men er det et træbeklædt hus, skal man tjekke efter, om brædderne eksempelvis begynder at være møre eller sømmene rustne, siger han og tilføjer:

- Gå det efter, der hvor det er monteret og på hjørner og samlinger.

3) Vinduer og døre

De fleste vil ret intuitivt holde vinduer og døre lukkede under en storm.

- Men en gang imellem forlader folk huse om sommeren eller efteråret med åbne vinduer, fordi vejret er godt. Og hvis der så kommer en storm, kan den stå og rive i døre og vinduer og ødelægge dem, siger Tue Patursson.

4) Terræn

Mange storme medfører også regn, så det handler også om at sikre, at huset er regnsikkert. Her råder Tue Patursson igen til at tjekke huset oppefra og ned.

- Når man så kommer til terrænet, så skal man overveje, hvis der kommer en masse vand, og det blæser fra siden, kan det så suge sig op under tagudhænget eller ned til en kælderdør eller kældervindue, siger han og fortsætter:

- Hvis der let kommer til at ligge vandpytter rundt om huset, så vil vandet sive ned lands kældervægge, hvor det kan give fugtproblemer.

Når vinden slår rundt om et hjørne eller et tagudhæng, kan vandet blive blæst rundt til alle mulige sider og også opad. Der kommer også et sug fra bagsiden af huset, og det er faktisk ofte det, der udretter størst skade, fortæller han.

5) Rundt om huset

Fagekspert Tue Patursson råder til også at gå en tur rundt om huset for at vurdere, hvilke elementer der kan være i fare for at vælte eller flyve over i huset.

- Jeg ville starte med at stille mig ud i haven og kigge rundt om huset og se, hvad jeg selv og naboen har af træer, der kunne lægge sig ned oven på huset. Det kan forårsage store skader, siger Tue Patursson.

Det gælder blandt andet om at holde øje med sygdom i træerne, løsthængende grene eller grene, der hænger ind over huset og vil ramme direkte ned i taget, hvis de falder af.

Det skal gøres i god tid, for når der først er kommet stormvarsel, så er det lidt sent at gøre noget ved, tilføjer han.

Han råder til at tage en gennemgang af alt, hvad der befinder sig omkring og på grunden og overveje, hvad der potentielt kan ødelægge huset.

- Er der en trampolin lige foran de store glasfacader, skal den sættes godt fast for eksempel med pløkker. Det bedste råd er at grave den ned, siger Tue Patursson.

Havemøblerne skal sikres og flagstangen skal have et eftersyn, hvis den er ved at være mør.

Drivhuset skal også sikres, og det er vigtigt at få lukket det helt til, hvis der er stormvarsel. Man kan eventuelt dække det over med en stramtsiddende presenning, siger Tue Patursson.

