Er dit hus i fare?: Flere steder er sårbare over for "ekstreme oversvømmelser"

Det bliver ikke lettere at bo ved kysten i Danmark.

Sådan lyder en ny vurdering fra Kystdirektoratet, som i en stor analyse nu foreslår at sætte flere danske kyststrækninger på listen over områder, der er i risiko for såkaldte "ekstreme oversvømmelser" ved voldsomme nedbørsmængder.

Kort: Kystdirektoratet

I materialet foreslår direktoratet, at »Esbjerg, Kolding, Nyborg og Vordingborg udpeges som nye områder i Danmark, hvor der er en særlig risiko for oversvømmelse ved ekstremhændelser«.

I forvejen er Holstebro, Randers Fjord, Juelsminde, Vejle, Aabenraa, Odense Fjord, Køge Bugt, Korsør og Nakskov på listen over risikoområder.

»Når vi vurderer risikoen, kigger vi både på historiske hændelser samt mulige hændelser i dag og i fremtiden som følge af klimaforandringerne. Derudover indgår en vurdering af de konsekvenser, en eventuel oversvømmelse kan få for menneskers sundhed, miljø, kulturarv og økonomisk aktivitet,« siger områdechef i Kystdirektoratet Ane Høiberg Nielsen.

Dorthe Schmidt lever smukt, men også farligt: Da myndighederne en nat begyndte at køre store kampesten ned på stranden, blev hun bekymret Regeringen vil fordoble kystsikringen på Vestkysten. Ellers er 10.000 ejendomme og værdier for 11 mia. kr. truet af oversvømmelse, vurderer Kystdirektoratet.

Kystdirektoratet vil også udvide risikoområderne omkring København samt langs det sydlige Lolland. Det vil sige, at risikozonen fremover vil inkludere hele Amager og København op til Nordhavn.

Derudover foreslår direktoratet, at Nakskov-zonen bliver udvidet til at dække kysten helt til Rødbyhavn

»For at undgå eller begrænse problemerne er det vigtigt at komme i gang med arbejdet allerede nu. Kystdirektoratet tilbyder faglig vejledning og stiller detaljeret kortmateriale til rådighed. Det kan udgøre et godt grundlag for de enkelte kommuners planlægning,« siger Ane Høiberg Nielsen.

Områderne er udpeget som følge af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og hav. Oversvømmelse fra eksempelvis skybrud er ikke omfattet.

Du kan tjekke, om din adresse er i risikozonen for oversvømmelse på det interaktive kort, Kystdirektoratet har vedlagt sit høringsmateriale. Kortet kan findes her.

Sommerhuse risikerer at styrte ned - men ejere vil ikke flytte

Kystdirektoratets opdaterede vurdering er sendt i høring i kommunerne indtil den 22. oktober.