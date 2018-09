Syv påstande om indeklima: Lad være med at rede din seng

Seks gram partikler indåndet i et liv er nok til at slå 3.000 danskere ihjel om året. Sandt eller falsk? Professor ved DTU Geo Clausen tager stilling til påstande om indeklimaet.

1. Sluk for varmen og luk døren til de rum, du ikke bruger.

»Det dur simpelthen ikke. Det er godt at holde et jævnt varmeniveau i hele bygningen, for hvis man har kolde rum, og der ikke er fuldstændigt tæt ind til naborummet, vil der dannes kondens på de kolde overflader. Og det kan give skimmelvækst, for fugt er nøglen til skimmelvækst.«

2. Læg det våde tøj i tørretumbleren i stedet for at hænge det på tørrestativet i stuen.

»Det siger jeg ja tak til. Og så vil jeg lige minde om, at man godt kan tørre tøj uden for i frosten. Det går bare lidt langsommere. Mærk engang, hvor tungt tøjet er, når du tager det ud af maskinen. Hvor mon alt det vand bliver af? Det bliver blandt andet absorberet i væggene, gulvene og lofter. Folk tænker ikke på vanddamp som en forurening. Men ophobning af vand i luften er altså ikke godt i forhold til f.eks. skimmelsvamp.«

3. Sæt nye møbler ind et i rum, luk døren og lad dem dampe af, før de tages i brug.

»Det er i hvert fald en halv sandhed. For vi er bekymrede for afgasninger fra det materiale, vi bringer ind i boligen. Og kan man sørge for en afgasningsperiode, er det en rigtig god idé. Ideelt set stod alle nye møbler i en stor ventileret hal, inden de blev solgt til forbrugeren, så møblerne kunne gasse af i et par måneder.

Geo Clausen er professor på DTU og ekspert i indeklima, og han må ofte fortælle folk, at vanddamp faktisk forurener indeklimaet. Arkivfoto: Polfoto

De seneste år har der været meget fokus på blødgører, f.eks. i badeforhæng og legetøj – også kendt som ftalater. Blødgørerne er ikke kemisk bundet, så de afgives stille og roligt til luften, hvorfra de sætter sig på alle mulige overflader, hvor de over en lang periode på måneder og år afgives tilbage til luften. Nogle af blødgørerne har vist sig at være hormonforstyrrende – så der er al mulig grund til at begrænse brugen af disse stoffer i indeklimaet.«

4. Lad din seng dampe af efter nattesøvnen, inden du dækker den til med dyner og sengetæppe.

»Det er en rigtig god idé at vente med at rede sengen. For hvis man lukker sådan en lun og fugtig madras inde med både dyner og tæpper, er der rigtig gode vækstbetingelser for husstøvmider. I det hele taget skal man holde luftfugtigheden lav i de værelser, hvor man sover for at skabe et bedre indeklima. Luft dynerne jævnligt, og sørg altid for at lave gennemtræk i 10 minutter inden, du går i seng.«

5. Det er godt at lade et par vinduer stå åbne hele tiden, året rundt.

»Nej, det er det ikke. I de varme måneder gør vi det alle sammen, og det gør ingen skade. Men problemerne kommer i fyringssæsonen. Hvis man på grund af den konstante vinduesåbning får kolde overflader, stiger risikoen for kondens og efterfølgende skimmelsvamp.

Derudover er det absolut ikke godt for energiforbruget. Udluftning er godt, men pas på at overfladerne ikke bliver for kolde.«

6. Stearinlys og madlavning er store syndere i forhold til partikler i indeklimaet.

»Ja, det er helt rigtigt. Både levende lys og madlavning er de største kilder til partikler, som hænger i luften. Den seneste tid er der kommet mere fokus på ultrafine partikler, som kan ende i lungerne, hvor de kan trænge igennem lungevævet og ud i blodbanerne, hvor de kan give blodpropper. Alene det, at partiklerne ophobes i lungerne, gør, at vores immunforsvar kommer på overarbejde. Og der skal ikke en stor mængde partikler til, før det påvirker kroppen. For eksempel spiser mennesket i løbet af et liv 1,4 kilo jord, sand og støv. Til sammenligning kommer der cirka seks gram partikler ned i vores lunger. Men det er ikke desto mindre nok til at slå 3.000 danskere ihjel om året, som dør af hjertekarsygdomme.«

7. Luft ud flere gange om dagen.

»Ja, det er helt rigtigt. Målinger i en lejlighed viste, at tre perioder af 10 minutters varighed med gennemtræk om dagen fjernede en tredjedel af forureningerne i luften i hjemmet. Hvis man kun åbnede et vindue, og lod det stå åbent i 10 minutter, reducerede man kun forureningen med tre procent.

Grunden til, at man skal lufte ud tre gange om dagen, er fordi, der løbende bliver ophobet fugt og andre gode ting i luften. Især efter madlavning og badning er det godt at lufte ud.

En familie producerer en spand vand svarende til 10 liter om dagen - altså vanddamp, som hænger i luften. Og fugt er som sagt nøglen til skimmelsvamp.«