Indeholder mindre kalk: Det kan du bruge regnvand til

I Danmark kan vi bryste os af noget af verdens reneste drikkevand. Og måske lige netop derfor, kan man godt undre sig lidt over, at vi bruger det rene grundvand til alt fra havevanding til toiletkummen.

Det er nemlig langtfra altid nødvendigt - og i nogle tilfælde er det faktisk bedre at bruge regnvand.

Man kan samle regnvand i en regnvandstønde, regnvandstank, palletank eller i et regnvandsanlæg med nedgravet tank.

Hvis man bor i en etageejendom med altan, kan man samle regnvand der.

Se her, hvordan du let kan bruge regnvand i hverdagen.

1) Vaske bilen

Vi begynder i carporten, hvor man kan bruge regnvandet til at vaske bilen.

- Regnvand er der jo ikke så meget kalk i, og derfor kommer der ikke de der kalkspor. Derfor er det godt at vaske bil i, fortæller Tine Sode, som er fagekspert hos Bolius.

Det er en klar fordel ikke at bruge haveslangen, når man vasker bil. Det bruger man nemlig enormt meget vand på ifølge Dorthe von Bülow, som er projektleder i forsyningsselskabet Hofor.

Faktisk kan det også bedre betale sig at køre bilen i en vaskehal end at bruge haveslangen, tilføjer hun.

- På vaskehaller genanvendes vandet, det renses og genbruges, så derfor er der ikke så stort et vandspild på vaskehaller, siger Dorthe von Bülow.

2) Vande haven og indendørs planter

Et andet sted, man skal holde fingrene fra vandslangen, er i haven. Her kan det langt bedre betale sig at bruge regnvand. Faktisk er det en fordel i forhold til det kalkholdige vand, vi har i hanerne.

- For planterne er ikke så glade for alt det kalk. Så man kunne godt lave en lille opsamling af regnvand til det formål, siger Tine Sode fra Bolius.

Hos Hofor anbefaler de, at man eksempelvis opsamler vand i en regnvandstønde.

- Der findes efterhånden meget smarte regnvandstanke, som ikke syner så voldsomt meget, men har stor volumen. Så man kan faktisk få ret pæne regnvandsbeholdere, og nogle kan graves ned, siger Dorthe von Bülow.

Og har man ikke allerede en vandkande, så er det bare med at få investeret i en. Det kan nemlig spare meget vand i det lange løb.

- Vand kun med vandkande i blomsterbedene. Der ryger simpelthen så meget vand ud, når man bruger en vandslange, siger Dorthe von Bülow og tilføjer:

- Og så er det meget vigtigt, hvornår på dagen man vander. Det er allerbedst om aftenen eller tidligt om morgenen. I løbet af dagen er der alt for høj fordampning, og det betyder, at planterne slet ikke får glæde af vandet.

3) Pudse vinduer

Kalk i vandet kan være med til at give striber, når du pudser vinduerne. Derfor er det også oplagt at bruge regnvand til vinduespudsningen.

4) Soppebassin og udendørs bad

Man kan også bruge regnvandet til et udendørs bad i haven. Husk bare, at man ikke må drikke vandet.

Man kan også bytte det meget store bassin ud med et mindre eller et soppebassin med regnvand til børnene.

I de mindre bassiner behøver man ikke at hælde kemikalier i for at at holde det rent.

- Så kan man bruge vandet til at vande haven med, når man skal skifte det, hvis det er blevet beskidt af ungernes leg.

5) Toiletskyl og tøjvask

Vil man tage regnvandseventyret et skridt videre, kan man faktisk tilslutte en regnvandstank til både toilet og vaskemaskine.

Det skal tilsluttes i separate rør, så det ikke kommer i kontakt med drikkevandet. Men så kan man både vaske tøj og skylle ud i toilettet med helt almindeligt regnvand.

Det kræver dog en tilladelse fra kommunen og installation af et dyrere regnvandsanlæg, fortæller Tine Sode.

Derudover skal man i mange kommuner betale vandafledningsafgift, fordi man bruger kloakken, når vandet ledes væk.

Derfor skal der være en måler på anlægget, så mængden af vand, der bliver udledt, bliver målt.

