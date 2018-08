Forlæng fjernvarmeanlæggets levetid

Er man lige flyttet ind i et hus med et fjernvarmeanlæg, så kan det være en god idé at sætte sig ind i, hvordan det fungerer, så man får det betjent rigtigt og vedligeholdt ordentligt.

Fjernvarmeanlægget styrer nemlig både vandet til radiatorerne og til det varme brugsvand, fortæller fagekspert hos Bolius Henrik Bisp.

- Man skal blandt andet være opmærksom på, hvad temperaturen skal være, måske skal der skrues lidt op eller ned, og så skal man huske at lukke anlægget om sommeren og åbne igen, før kulden sætter ind, siger han.

Og gerne en lille uges tid før det bliver rigtig koldt.

Om fjernvarme 1.713.499 danske husstande forsynes med fjernvarme.

Det svarer til cirka 64 procent af befolkningen.

60 procent af fjernvarmen er baseret på grøn energi.

Heraf er 51 procent produceret på vedvarende energi som sol, vind, biomasse, biogas og geotermi. Kilde: Dansk Fjernvarme. Kilde: Dansk Fjernvarme.

- Man skal huske at starte anlægget op i nogenlunde god tid, inden kulden kommer, for det tager lidt tid, før et helt hus er opvarmet. Det sker ikke bare på en dag, så man skal lige være på forkant, siger han.

Fordelen ved et fjernvarmeanlæg modsat et naturgasanlæg er, at det har en meget lang levetid, siger byggesagkyndig og energirådgiver fra Ebas Bo Halm Andersen.

- Et fjernvarmeanlæg kan sidde i utrolig mange år. Der er ikke noget fast tal for, hvornår det skal udskiftes. Man kigger bare på, om det virker – og så kan man eventuelt skifte cirkulationspumperne til nogle mere effektive, siger Bo Halm Andersen.

Boligejernes Videnscenter, Bolius, anslår, at levetiden er 30 år eller mere. Dog er det godt at sørge for, at det bliver løbende vedligeholdt, siger fagekspert hos Bolius Henrik Bisp.

- Nogle komponenter i anlægget kan slides ned hurtigere end andre. Men det betyder ikke, at hele anlægget skal udskiftes. Det generelle råd er, at man har et årligt tjek af det, siger han.

Her tilbyder nogle fjernvarmeselskaber serviceaftaler med deres egne montører, ellers kan man også købe den service hos den lokale vvs-installatør.

- Med et fast servicetjek laver man en aftale for flere år, mod at man får lidt rabat, siger Henrik Bisp. Det kan have den fordel, at man ikke selv skal huske at ringe efter en tekniker hvert år.

I en salgssituation af huset kan det også være en fordel, at anlægget er vedligeholdt, påpeger han.

- For en køber vil ofte tjekke, om sælgeren har haft årlig service og fået anlægget vedligeholdt. Det er ikke et krav, men for en køber kan der måske ligge en udgift til en større udskiftning eller et helt nyt anlæg, hvis det ikke er blevet vedligeholdt, siger han.

/ritzau fokus/