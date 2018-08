Omplant stueplanterne: Sundheden gemmer sig i krukken

Det er ikke kun på selve stueplanterne, at man kan se, om de trives eller ej.

Selv om bladene strutter og er grønne, skal man alligevel tage et kig ned i krukken.

Har pottemulden en hvid belægning, er det vigtigt at få skiftet den ud med frisk jord, understreger Jesper Carl Corfitzen, der er haveekspert ved Boligejernes Videncenter, Bolius.

Omplantning af stueplanter Man kan købe ny pottemuld på planteskoler og i nogle bygge- og supermarkeder.

Har man adgang til muldet havejord, kan man også lave sin egen pottemuld af én del havejord og én del sand med lidt lecakugler i.

Man kan ikke plante stueplanterne i ren, rå jord gravet op udenfor, for den danske jord er typisk meget leret.

De eneste planter, der trives i leret jord, er nogle af middelhavsplanterne som oliven- og citrustræer.

Når pottemulden skiftes, og man banker og ryster rodnettet fri for gammel jord, kan man faktisk dele nogle af rødderne og plante dem i en helt anden krukke. Så får man en ekstra plante.

Skift under alle omstændigheder pottemuld mindst en gang om året - gerne i slutningen af vinteren eller starten af foråret, inden vækstsæsonen starter. Den strækker sig fra april til oktober. Kilde: Jesper Carl Corfitzen Kilde: Jesper Carl Corfitzen

- Det hvide lag, der kan ligge oven på pottemulden, kan være fra kalk fra vandet og fra forskellige næringssalte, hvis man har vandet med flydende gødning, forklarer han forenklet og fortsætter:

- Når vi vander ovenfra eller nedenfra, stiger nogle af disse salte inklusive kalk op til overfladen og lægger sig som en hvid skorpe, som kan ende med at svide rødderne, når du så vander igen. Derfor er det vigtigt af få det gamle jordlag med den hvide belægning væk og erstatte den med frisk jord, siger Jesper Carl Corfitzen.

Det er heldigvis meget nemt at skifte pottemulden ud med frisk jord.

- Selv om rodnettet ser skrøbeligt og fint ud, kan langt de fleste planter godt tåle, at man ryster dem for at banke det løse, gamle jord af, siger Jesper Carl Corfitzen og fortsætter:

- Gør man det i vækstsæsonen, som strækker sig fra april til oktober, kan man gå en størrelse op og plante stueplanten i en større potte, så der cirka er en centimeter mellem den gamle rodklump og den nye pottes side, siger han.

Man må bare ikke omplante stueplanten dybere, end det niveau den stod i inden - medmindre jorden omkring det øverste af planten er skvattet så meget sammen, at det øvre rodnet ligger blottet.

Sådan redder du solskoldede stueplanter

Til sidst skal jorden trykkes til.

- Man kan tjekke, om man har omplantet stueplanten godt nok, ved at tage to fingre om den og se, om man kan hive den op fra jorden igen. Kan man det, så har man ikke trykket jorden godt nok til. Planten skal blive siddende.

- Sidder planten til, så skal den bare have en god gennemvanding - gerne med flydende gødning med mikronæringsstoffer som mangan og selen - og så er man faktisk kørende, siger Jesper Carl Corfitzen.

/ritzau fokus/