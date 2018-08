Spar på vandet med nye vaner på badeværelset

Langt størstedelen af vores daglige vandbrug kommer fra badeværelset. Det er her, at vi tager bad, børster tænder og trækker ud i toilettet.

Så kigger man på det ene rum med vandsparebrillerne på, er der mange ting at optimere – til gavn for miljøet og pengepungen.

En familie på fire bruger årligt 140 kubikmeter vand, hvilket løber op i cirka 9.600 kr. udregnet efter den gennemsnitlige vandpris i 2017, oplyser Bolius.

»Man kan spare meget ved at stå kortere tid under bruseren, for det er det sted, hvor vi bruger mest vand,« siger Dorthe von Bülow, der er projektleder i Hofors afdeling for Miljø & Samarbejder.

»Der løber hurtigt 12 liter igennem, mens du står og sæber dig ind. Og i dag, hvor alle badeværelser er godt opvarmede, så er det ikke så stor en gene at lukke for bruseren, mens man sæber sig ind,« fortæller hun.

Og så lyder anbefalingen, at man anskaffer sig en sparebruser.

»Enten har man en bruser, som er specielt udformet som en sparebruser, eller også sætter man en ny perlator ind mellem selve brusestangen og slangen, så får man en umiddelbar effekt,« siger hun.

En perlator er en lille plastikdims med huller i som en si, som blander luft ind i vandet, så man forbruger mindre vand.

»Det betyder rigtig meget, for det er noget, vi gør hver eneste dag. Og på den måde kan man få nogle besparelser, uden at det egentlig koster noget på komforten,« siger Dorthe von Bülow.

Med en perlator kan man eksempelvis gå fra 15 liter vand i minuttet til bare 6 liter i minuttet. Så en sparebruser kan i mange tilfælde halvere vandforbruget i badet, hvilket – afhængigt af længden af ens bade – kan give en besparelse på 1.200 kr. om året, oplyser Bolius.

En anden stor vandsluger i badeværelset er toilettet. Og her er der også mange gode sparetip.

»En vigtig ting er at sørge for, at ens toilet er et lavskylstoilet. På den måde skyller man langt færre liter ud, men får samme effekt. Og toiletter i dag er faktisk så billige, at det hurtigt er tjent ind at købe et nyt,« siger Dorthe von Bülow.

Dernæst er det vigtigt at holde øje med, at toilettet ikke løber, hvilket kan være svært både at se og høre.

»Det viser sig ofte som en kalkrand ned langs bagsiden af toiletkanten. Man kan også tjekke det ved at lægge et stykke toiletpapir oppe under kanten. Det må ikke blive vådt,« siger hun.

Hvis toilettet løber eller siver, så kan man selv forsøge at afkalke det ved at skrue toppen af, hælde afkalkningsmiddel i cisternen og lade det virke natten over. Og så kan man spare en masse vand på at lade være med at bruge toilettet som skraldespand.

»Man har måske lige pudset næse, brugt en vatpind eller har noget hår fra hårbørsten, som man smider i kummen og skyller ud. Der er det vigtigt at bruge en toiletspand, for det er bare det rene spild af vand,« siger Dorthe von Bülow.

Ved håndvasken kan man også optimere ved at udskifte armaturet til et med en sensor, som slukker selv. Eller man kan også her installere en perlator, som mindsker mængden af vand i minuttet.

»Og husk at slukke for vandet, når du børster tænder, eller når di sæber sine hænder ind, hvis det nemt kan gøres,« anbefaler Dorthe von Bülow.

/ritzau fokus/