Hold øje med tegnene på rotter

De myldrer under jorden, over jorden, i skuret og på loftet. Rotterne leder ligesom mange andre dyr lige nu efter vand, og det kan få dem til at søge mod huse og tagrender.

Derfor gælder det om at være bevidst om tegnene på rotter.

- Ser du huller i din have, og ser du en rotte ved dit fuglefoderbræt, skal du anmelde det. Hører du lyde fra hulmurene eller fra loftet, eller hører du gnavelyde, så skal du også reagere, siger biolog Kirsten Dyhr-Jensen, der arbejder med rottebekæmpelse i Aalborg Kommune.

Man behøver faktisk ikke at have set rotten, hvis bare der er tegn på, at den er der.

- En rotte på loftet er typisk kommet op gennem en udluftningsventil. Der er udluftning på et toilet, for at der ikke bliver vakuum i, og hvis udluftningsventilen ikke er sikret ordentligt, kan rotterne løbe op af den og op på loftet, fortæller hun og tilføjer:

- Så kommer de direkte fra kloakken og op på loftet, og så har man måske aldrig set dem.

Du har pligt til at anmelde rotter Det er lovpligtigt at anmelde det til kommunen, hvis du ser rotter eller tegn på rotter. Det gælder både indenfor, udenfor, på privat og offentligt område.

Det skyldes, at rotter er smittebærere af alvorlige sygdomme.

Det kan anmeldes til kommunen digitalt eller over telefon.

Herefter vil man få besøg af den kommunale rottebekæmpelse.

Rottebekæmpelsen er gratis. Man skal dog betale for reparation af sin egen del af kloakken. Kilde: borger.dk

Rotterne kan også komme ind ved et såkaldt kloakbrud.

- Din private stikledning går ud til de offentlige kloakker i vejen, og hvis der er brud der, har rotterne mulighed for at komme ud af kloakken, og så graver de sig op, fortæller biologen.

Det betyder, at du skal være opmærksom, hvis du ser et hul på din grund i nærheden af kloakken.

Man kan også have overfladerotter. Har man husdyr som kaniner derhjemme, skal man holde øje ved deres bur og mad. Her skal man sikre sig, at deres foder bliver opbevaret i lukkede tønder, som rotterne ikke kan gnave i.

Rotterne formerer sig som aldrig før i sommervarmen: »Det sprænger alle rammer«

- Hvis du har fuglefoder stående i udhuset, og det pludselig svinder i det, eller der ligger ekskrementer på jorden, så skal man også reagere, forklarer Kirsten Dyhr-Jensen.

Hun tilføjer, at de i rottebekæmpelsen oplever rigtig mange problemer med rotter ved hønsegårde.

Rotterne er hverken kræsne eller lette at skræmme væk, så der er ikke nogen typer af huse, der kan vide sig sikre.

- Der er ikke den store forskel på, hvilken type af hus der er udsat. Det er klart, at et gammelt bindingsværkshus, hvor der nærmest ikke er sokkel, vil være lettere for dem, end et helt moderne hus af beton. Men de kan gnave sig igennem det meste, lyder beskeden fra Kirsten Dyhr-Jensen.

Man er heller ikke uden for farezonen, selv om man bor højt hævet over jorden i en lejlighed.

- For de kan komme op af faldstammen, siger Kirsten Dyhr-Jensen.

Så nemt kan risikoen for rottebesøg mindskes

En rotte kan løbe lodret op gennem et rør ved at stemme ryggen imod røret. Den kan løbe lodret i rør med en bredde op til 10-12 centimeter.

En måde at sikre sig mod det er ved at få installeret et stykke i røret, der er bredere end det, rotten kan kravle opad. Det kan gøres med det, der kaldes "en gravid dame".

Det er en foranstaltning, der sørger for, at et stykke af faldstammen er så bred, at rotten ikke kan stemme ryggen imod og kravle lodret.

Det kan man også gøre brug af ved nedløbsrør, fortæller Kirsten Dyhr-Jensen.

- Nedløbsrør har lige den der bredde på måske syv til ti centimeter, så der kan rotterne fint løbe lodret opad. Så kan de finde på at drikke dug deroppe, nu hvor der er så tørt, siger hun.

/ritzau fokus/