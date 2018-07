Kan campingvognen få et andet look?

Tina Dalbøge er gør det selv-brevkassens ekspert. I forbindelse med spørgsmål er det en god idé at vedhæfte en fil med foto af "problemet" - gerne i så høj opløsning som dit kamera kan indstilles til.

Vi har fået fat i en gammel campingvogn, og vi har lyst til at give den et andet udtryk – gerne på den letteste måde. Har du en idé, der kan løse vores lille udfordring?

Den hvide campingvogn vil tage sig helt anderledes ud, hvis den bliver malet sort. Jeg har undersøgt flere muligheder, bl.a. i en forretning, der sælger maling til både. Her kan I få en grunder og en maling, der kan bruges til overfladen. En endnu lettere og samtidig meget pæn løsning er at male campingvognen med Hammerite Metal Paint i semimat, for så slipper I for at grunde, og det giver et mere eksklusivt udtryk, at det sorte fremstår halvmat.

Start med at vaske overfladen godt af i en grundrens, skyl derefter med rent vand, og lad det tørre helt, inden I maler. Påfør to lag med pensel eller rulle. Rigtig god arbejdslyst herfra.

I min svigerfars lade er der flere gamle, sjove ting, bl.a. en gammel benzindunk, der er meget rusten. Jeg må tage det, jeg vil, men det skal være til at overskue både økonomisk og tidsmæssigt. Ser du muligheder i benzindunken, eller skal jeg lade den ligge?

Ved at sige ja tak får du en anderledes og dekorativ pynteting, der tilmed har en historie. Jeg ville fjerne det overskydende rust med en stålbørste og give benzindunken en gang klar lak på spray, for så kan du bruge den som et råt og rustent indslag i din boligindretning. Du kan også male den med Hammerite Smooth Finish, der kan males direkte på rust. Der får du en rustbeskyttelse, grunder og dækmaling i samme produkt.

Grunden til, at jeg går med rusten, er, at du kan købe en helt ny benzindunk i rød, grøn, sort og andre flotte farver fra 139 kr. Jeg synes, det er sjovere, at du får noget unikt ud af den, som ikke kan købes nogen steder.

Held og lykke med benzindunken, og hvad du ellers finder af guld i laden.

