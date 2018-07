Hjælp! Naboens hund gør konstant

Naboens hund, der gør og gør i timevis, det kan drive de fleste til vanvid. Men hvad kan du stille op, hvis du netop har det problem med naboens hund?

Ifølge Hundeloven er det ejerens pligt at sørge for, at hans eller hendes hund ikke forstyrrer nabolaget. Loven siger også, at hvis hundeejeren ikke lever op til sit ansvar, så kan du henvende dig til det lokale politi, som kan pålægge ejeren at holde hunden lukket inde eller – hvis det ikke hjælper – at lade hunden fjerne.

Hvor meget skal hunden gø og larme?

Der er ikke faste retningslinjer for, hvor grelt det skal være, før hundeejeren får et påbud. Men praksis viser, at der skal en del til. Hvis man ser på de konkrete sager, der har været i de senere år, er hovedreglen, at der skal være tale om vedvarende gøen eller tuden i både halve og hele timer – stort set hver dag.

Hvad siger tidligere afgørelser?

I tidligere afgørelser kan man læse, at politiet lægger vægt på, hvor stor en del af de omkringboende, som føler sig generet af hunden, også politiets egne observationer og oplevelser på hundeejerens grund tages med i betragtningerne, når sagen skal bedømmes.

For eksempel blev en hundeejers klage over politiets påbud afvist, da, man lagde vægt på, at 8 ud af 9 omkringliggende ejendomme følte sig generet, og at politiet ved besøg på ejendommen konstaterede gøen.

I et andet tilfælde blev politimesters påbud ophævet, da kun to husstande fandt, at hundene var til gene, mens fem andre husstande ikke fandt, at dette var tilfældet.

Hvordan håndterer man naboen?

Det er bedst, at du snakker med din nabo. Det er afgørende, at du er meget venlig og imødekommende, og i det hele taget holder kommunikationen på din egen banehalvdel.

Du skal lade naboen forstå, at du synes, at denne er et sødt og ordentligt menneske, der bare ikke har tænkt sig om i forhold til, hvordan dit liv er. Du skal lade naboen forstå, at du synes, at denne er et sødt og ordentligt menneske, der bare ikke har tænkt sig om i forhold til, hvordan dit liv er.

Hvad skal man så sige til naboen?

Du kan f.eks. sige: “Undskyld, jeg forstyrrer. Men jeg har det sådan, at det faktisk er lidt forstyrrende for mig, når jeres hund gør så længe ad gangen. Det er en rigtig sød hund, og jeg har lidt ondt af den, når den gør så meget”. Du skal lade naboen forstå, at du synes, at denne er et sødt og ordentligt menneske, der bare ikke har tænkt sig om i forhold til, hvordan dit liv er.

Hvad kan hundeejeren gøre?

En hund, der står og gør hele dagen, har det dårligt, og her bør hundeejeren tage en snak med en dyrlæge eller en adfærdsterapeut om, hvad der kan være årsagen.

Det kan være, at hunden skal i behandling for separationsangst, eller at ejeren skal stimulere hunden bedre, så den stopper med det.

Hvis hunden gør, fordi posten kommer, eller fordi folk går forbi ude på vejen, er det en naturlig adfærd for mange hunde, der på den måde forsvarer deres territorium.

Når hunden gør, opfatter den sig typisk som leder. Og der skal ejeren gå ind og overtage lederskabet og bestemme, hvornår der må gøs og ikke gøs.

Artiklen er publiceret i samarbejde med Bolius.