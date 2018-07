Disse renoveringer kan betale sig om sommeren

Trænger taget til et eftersyn, eller skal husmuren have en ny gang maling, kan der være en fordel i at få det lavet sidst på sommeren.

Især hvis man venter en måneds tid, siger bygge- og boligkøbsrådgiver Ole Vedsted-Jakobsen fra Boligejernes Videncenter, Bolius.

- Selve sommeren og industriferien er typisk et tidspunkt, hvor der er enormt pres på. Dels fordi de fleste håndværkere også gerne vil holde ferie, og dels fordi at alle har meget travlt med at få afsluttet projekter, inden virksomhederne lukker og holder sommerferie, siger han og fortsætter:

Renoveringer om sommeren Vær fleksibel, og spørg håndværkeren, hvor fyldt ordrebogen er.

Hvis det er muligt, så få renoveret boligen uden for skolernes ferier. Håndværkerne holder typisk også selv ferie i de perioder, og det presser prisen op.

Mange erhvervsbygninger får også lavet renoveringer i sommerperioden, og det kan også afspejle sig i prisen hos privatpersoner. Kilde: Bolius Kilde: Bolius

- Kan man vente til august, så er der flere ting, der er gode at få lavet der om sensommeren, og det er selvfølgelig projekter, som er vejrafhængige. Det er typisk renovering af vinduer og tag-, facade- og malearbejde, siger Ole Vedsted-Jakobsen.

Mens foråret, efteråret og vinteren typisk er præget af mere fugtigt og vådt vejr, er der som regel mindre risiko for regn og andet nedbør om sommeren.

- Det er rigtig godt at få malet facader og vinduer på denne årstid, fordi der ikke er noget fugt, der skal ud først. Det gælder, uanset om det er en muret facade, der skal males med murmaling, eller om det er træ, der skal males med en anden slags maling, siger Ole Vedsted-Jakobsen og fortsætter:

- Det samme gør sig lidt gældende for tagarbejde. Det er godt at få repareret nu. Håndværkerne har selvfølgelig overdækninger, som gør, at man kan lave tingene året rundt, men det er klart, at en overdækning med plast på tag og facader jo ikke er gratis, siger Ole Vedsted-Jakobsen.

Også ude i haven kan man med fordel bruge sommeren på nogle mere langsigtede projekter - faktisk kan det betale sig at kigge to sæsoner frem, tipper Jakob Brandt, der er vicedirektør for SMVdanmark - Det nye Håndværksråd.

- Hvis man skal have en anlægsgartner ud, er sensommeren ikke det dårligste tidspunkt at få gjort det på, for der er ikke helt så travlt, siger han og fortsætter:

- Når det begynder at blive grønt udenfor, vil alle have ordnet haver og have plantet træer, så foråret for vores anlægsgartnere er rygende travlt. Tit må de afvise rigtig mange kunder på det tidspunkt, fordi de ikke har tid. Så hvis man vil have fat i en anlægsgartner, så vil det være smart at få en ud i sensommeren og det tidlige efterår, råder Jakob Brandt.

/ritzau fokus/