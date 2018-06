Tjek detaljerne og spar mange penge på elvarme i huset

Ligesom der ikke er nogen grund til at fyre for gråspurvene, så er der heller ikke nogen grund til at snyde sig selv for en besparelse på sin elregning.

Står din elopvarmede bolig ikke registreret på den rigtige måde i Bygnings- og Boligregistret (BBR), så går du glip af en markant besparelse i sænket elafgift, som blev indført den 1. maj i år.

Her blev elafgiften sænket fra 40 til 25 øre per kWh for boliger med elvarme - en opvarmningsform cirka 120.000 danske husstande har.

Fakta: Kravene til reduceret elafgift El skal være den primære opvarmningsform.

Boligen skal være opvarmet med almindelig elvarme, luft til luft-varmepumpe, jordvarmeanlæg eller luft til vand-varmepumpe.

Boligen skal være godkendt som helårsbolig.

Boligen skal være registreret i BBR med el som primær form for opvarmning.

Reduktionen gælder alt forbrug over 4000 kWh årligt.

1. maj 2018 blev elafgiften sat ned fra 40,70 til 25,70 øre per kWh.

- Det er vigtigt, at folk, der bor i en bolig, som er elopvarmet, får kigget på deres forbrug. For har de et forbrug, der overstiger 4000 kWh om året, så får de glæde af den reducerede elafgift, siger Lene Krakau, der er direktør for kundeservice hos NRGi Elsalg.

For at være sikker på at man får denne besparelse på sin elregning, skal man tjekke, om ens bolig er registreret rigtigt i BBR, altså at den er opvarmet primært med el. Det vil stå på din elregning, hvis du allerede får reduceret elafgift.

Ellers skal du ansøge om en ændring af din boligs status via BBR i din kommune.

- Man skal aktivt tage fat i BBR og bestille en ændring af sin registrering. Det gøres via den kommune, som boligen hører til. Når man har fået sin ansøgning godkendt, så kontakter man sin elleverandør, og så kører det automatisk derfra, siger Lene Krakau fra NRGi.

Din bolig kan sagtens allerede være registreret som primært elopvarmet og automatisk være omfattet af den årlige reducerede elafgift. Den første afgiftsnedsættelse blev nemlig vedtaget i Folketinget tilbage i 1986.

Er man sommerhusejer, så har man samme mulighed for at få afgiftsnedsættelse.

- Hvis dit sommerhus er godkendt til fast beboelse, og du har elopvarmning, så har du også mulighed for at få en afgiftsnedsættelse på lige fod med almindelige boliger. Det kræver, at man har fået en godkendelse af, at huset er til helårsbrug – og det vil fremgå af BBR, siger hun.

Der kan også være en god besparelse at hente, hvis man supplerer sine elradiatorer med en luft til luft-varmepumpe. Den er også eldrevet, men udnytter strømmen tre til fem gange så godt.

- Det er faktisk en mere effektiv opvarmning med en besparelse på helt op til 30-50 procent i forhold til kun at bruge elradiatorer, siger hun.

Kilde: Ørsted.

/ritzau fokus/