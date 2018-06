Hvordan får køkkenet et mere moderne udtryk?

Kære Tina

Jeg har netop købt et hus, og jeg glæder mig til at komme i gang med istandsættelsen. Køkkenet er af nyere dato og i en god kvalitet, og derfor beholder jeg det, selv om jeg ikke selv ville have valgt samme stil. Jeg ønsker, at køkkenet får et mere moderne udtryk, og jeg håber, at du har et par idéer til inspiration. Jeg glæder mig til at se, hvad du finder på.

Mange hilsner fra Anette M.

Kære Anette M

Allerførst stort tillykke med dit huskøb og tak for dit spørgsmål. Jeg vil her komme med en række forslag, der hver og et vil give køkkenet et andet look. Jeg har haft "de økonomiske briller på", så det skulle være en omkostning, der er til at have med at gøre.

Held og lykke med flytningen og med indretningen af din nye bolig.

Mange hilsner fra Tina

Udskift de buede aluminiumsgreb til sorte greb. De nye skal have et minimalistisk og lige/kantet udtryk. Find størrelsen ved at måle afstanden mellem midten af de to huller på bagsiden af lågen. Foto: Billigskabe.dk

Da det massive trægulv er olieret, giver det masser af glød og varme til det hvide køkken. Læg et tæppe på gulvet, så det slides mindst muligt. Vælg f.eks. et tæppe, der kan vaskes, og læg et tæppeunderlag under. Tæppet på billedet er fra Aspegren-Denmark. Foto: aspegren-denmark.dk

Udskift de to hvide lamper over vasken med sorte lamper, da det giver en rå kontrast til det hvide køkken. Det kan f.eks. være denne “Grain“-pendel fra Muuto med en diameter på 21 cm. Foto: Muuto.dk