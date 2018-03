Spar penge: Skru gradvist ned for varmen

Selv om den sibiriske kulde stadig napper i Danmark, burde foråret ifølge kalenderen være på vej.

I takt med at temperaturen snart stiger udenfor, kan man ligeså stille sænke den indenfor.

Har man et fjernvarmeanlæg, man selv styrer, som husejere typisk gør, kan man efterhånden skrue den ned til tre, siger Tue Patursson, der er fagekspert i byggeteknik og energi ved Boligejernes Videncenter, Bolius.

- Hvis den overordnede termostat på fjernvarmeanlægget bliver indstillet rigtigt, burde en middelvarme på radiatoren være tilstrækkeligt.

- Tommelfingerreglen er, at den burde stå på tre, siger Tue Patursson.

Der er selvfølgelig forbehold i form af boligens størrelse og isolering samt vindforhold og vejrtemperatur.

Varme - 20 til 22 grader er en god indendørstemperatur. - Hav minimum 17-18 grader for at undgå skimmelsvamp. - Styrer du ikke selv fjernvarmeanlægget, så undersøg, hvem der gør, hvis du eksempelvis bor i lejlighed. Kilder: Hofor, Bolius.

Styrer man ikke selv fjernvarmeanlægget, som lejlighedsbeboere typisk ikke gør, justeres det ofte af viceværten eller varmemesteren.

Gør det ikke det, skal man selv justere op og ned på radiatoren og forsøge at holde samme temperaturniveau i alle rum - gerne omkring 20-22, råder Tue Patursson.

15. maj er udnævnt national sommerlukdag af forsyningsselskabet Hofor og EnergiTjenesten, der hører under miljøforeningen VedvarendeEnergi.

Foruden at skrue helt ned for radiatoren bør man også lukke for anlæggets sommerventil og slukke for cirkulationspumpen, der får radiatorvandet til at løbe rundt.

Det har man typisk mulighed for, når man bor i hus, og det kan give en økonomisk bonusbesparelse, siger energirådgiver hos Hofor Thomas Bisgaard.

Hos forsyningsselskaberne vil man nemlig gerne have, at fjernvarmevandet, forbrugerne sender tilbage, er så koldt som muligt.

Er det det, bliver forbrugerne belønnet med en bonus, mens manglende afkøling koster en ekstraudgift.

- Jo større afkølingen er, jo bedre er det. Vi tager udgangspunkt i en neutralzone på 32 grader plus minus 5 grader, hvor forbrugerne hverken betaler ekstraafgift eller får en bonus, siger Thomas Bisgaard og uddyber:

- Hvis du har en årsafkøling af fjernvarmevandet under 27 grader, skal man betale 5,40 kroner i ekstra udgift per grad. Man får selvfølgelig det samme tilbage i bonus per grad, hvis årsafkølingen er over 37 grader, forklarer han.

Hos Hofor vurderer man, at en husstand kan spare mellem tre til fem procent på varmeregningen årligt ved at skrue gradvist ned gennem foråret og gradvist op over efteråret.

En gennemsnitsfamilie med fjernvarme bruger 13.852 kroner om året. Det viser en udregning fra Bolius, som skønner, at en familie i en villa kan spare cirka 1500 kroner om året ved blandt andet at skrue gradvist op om efteråret.

En del af besparelsen afhænger også af, at fjernvarmeanlægget og cirkulationspumpen, der pumper fjernvarmen rundt i rørene, er slukket i sommersæsonen, tilføjer Tue Patursson.

- Næsten alle har en cirkulationspumpe, og selv om det ikke er et voldsomt beløb, skal man slukke den om sommeren, så den ikke bare står og bruger strøm.

- Den har heller ikke godt af at stå tændt, når der ikke kører vand igennem, siger Tue Patursson.

/ritzau fokus/