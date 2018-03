Det skal du vide, før du køber bolig på tvangsauktion

Boligmarkedet syder, priserne er steget gennem længere tid, og særligt i de store byer går der sjældent længe, fra en bolig er sat til salg, til en køber har skrevet under på at overtage den.

Derfor kan det være fristende at tænke i alternative måder at få en fod indenfor på boligmarkedet.

Har man fundet drømmeboligen på en tvangsauktion, kan der være penge at spare - men det kræver et solidt forarbejde.

- Som udgangspunkt bør du have en rabat, når du køber på en tvangsauktion kontra i fri handel, fordi du ikke har den samme sikkerhed. Du køber det som beset, siger Jørgen Munksgaard Rasmussen, som er fagekspert i boligøkonomi hos Bolius.

Om tvangsauktion - På tvangsauktion byder man efter en såkaldt købsnøgle, som indeholder tallene fra salgsopstillingen. Vær opmærksom på, at tallene i købsnøglen kan ændres helt frem til auktionen, og så sidder man altså og retter til med en kuglepen og regner om, i forhold til hvad man kan byde. - Man kan ikke byde på en tvangsauktion med forbehold for bankens godkendelse, som man almindeligvis kan, når man køber en ejerbolig. Når du byder på en auktion og får hammerslag, så hænger du på den. - Vær opmærksom på, at hvis boligen ved købet er lejet ud, så har lejer ret til at blive boende. - Få overblik over ejendomme på tvangsauktion på sider som tvangsauktioner.dk og itvang.dk. Kilder: Jan Schøtt-Petersen, Jørgen Munksgaard Rasmussen

Til en ejendom købt på tvangsauktion kan man nemlig ikke få ejerskifteforsikring til. Det vil sige, at uforudsete omkostninger eller skjulte fejl og mangler, der måtte dukke op, hænger man selv på som køber.

- Det skal indgå i budgivningen. Man er nødt til at indregne potentielle merudgifter. Og banken og realkreditinstituttet er med på den risiko, så de vil også vurdere ejendommen, og om de vil give lån til det køb, siger formand for Danske Boligadvokater Jan Schøtt-Petersen.

Der er dog ingen garantier for et god tilbud, hvis man leder i de største byer. Boligmarkedet er simpelthen så brandvarmt, at hvis man finder et rigtig godt tilbud, så er der muligvis noget galt med boligen - eller stor rift om den.

- Der er sket et mærkbart fald i antallet af ejendomme, der kommer på tvangsauktion. I dag er der omkring 150 ejerboliger i Danmark, der er berammet på tvangsauktion, fortæller Jan Schøtt-Petersen.

Køb boligen på tvangsauktion og spar penge

Antallet af boliger, der ryger på tvangsauktion, er størst i yderområderne, og det er også her, der er størst mulighed for at gøre et kup. Særligt hvis man har øje på et håndværkertilbud og selv kan lave en del af arbejdet.

- Hvis hænderne er skruet rigtigt på, kan du give en anden pris end den panthaver, der skal købe håndværkerhjælp. Panthaverne og de professionelle, der køber ejendommen med henblik på videresalg, skal også indregne mæglerhonorar og liggeomkostninger.

- Der kan man komme ind som potentiel køber og måske give en lidt højere pris end panthaveren, siger Jan Schøtt-Petersen.

Hans råd er at gøre forarbejdet grundigt før en auktion for at minimere sin risiko mest muligt.

- Hvis man på nogen måde kan køre forbi ejendommen, gå på kommunen og undersøge, hvilke oplysninger der er om ejendommen, måske banke på og høre, om man må kigge indenfor, så skal man helt klart gøre det, siger Jan Schøtt-Petersen.

Overvejer du at købe på tvangsauktion? Her er tre ting, du aldrig må glemme

Når man møder op til auktionen, skal man have fastlagt, hvad man maksimalt kan byde. Så undersøg prisniveauet for ejendomme i området, og indregn, at du skal have en rabat i forhold til det.

Selv om antallet af ejendomme på tvangsauktion er størst i yderområderne, dukker der også nogle attraktive ejendomme op i de store byer. Men man kan risikere, at de bliver aflyst, før hammeren falder.

- Mange af de tvangsauktioner vi ser på attraktive ejendomme i storbyerne, når at blive solgt inden ved et frivilligt salg, siger Jan Schøtt-Petersen og fortsætter:

- Det kan også være et skilsmissepar, der ikke kan blive enige om vilkårene for salg af en ejerlejlighed, og så går den på tvangsauktion. Men der er det ofte timet og tilrettelagt sådan, at det bare er den ene af parterne, der byder på tvangsauktionen, og måske allerede har lavet en aftale med panthaverne.

/ritzau fokus/