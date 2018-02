Så mange indbrud er der i din kommune

Antallet af indbrud i boliger i Danmark fortsætter med at falde. I 2017 blev der anmeldt 29.137 indbrud i beboelse. Det er første gang siden 2005, at anmeldelser nåede under 30.000, og det er det laveste antal siden 1983, viser tal fra Danmarks Statistik.

Der blev anmeldt 29.137 indbrud i boliger i 2017, og det er det laveste antal siden 1983. På grafen kan du se anmeldte indbrud fra kvartal til kvartal fra 1995-2017. Illustration: Bolius

Nabohjælp, alarmer og sikre døre og vinduer virker

Det faldende antal indbrud glæder Tine R. Sode, fagekspert i Bolius.

»Jeg tror, det skyldes, at folk er blevet mere bevidste om indbrud. Med Nabohjælp er de blevet mere opmærksomme på at holde øje med hinandens boliger, og så har en del skiftet deres vinduer ud de senere år, og en del af dem har formentlig indbrudssikret dem bedre i den forbindelse,« siger hun.

Danskernes ”tryghedshul” skal lukkes: Private, virksomheder og det offentlige sikrer sig mere end nogensinde

Samtidig har flere installeret alarmer, og flere kontakter politiet, hvis de ser mistænksomme personer i nabolaget, ligesom politiet har opprioriteret indsatsen mod indbrud.

Top 10 indbrud i kommuner

Kommuner med flest indbrud i 4. kvartal 2017:

1. Aarhus: 588

2. København: 491

3. Odense: 395

4. Gentofte: 366

5. Rudersdal: 302

6. Helsingør: 278

7. Aalborg: 241

8. Kolding: 220

9. Vejle: 169

10. Randers: 164

Bund 10 indbrud i kommuner

Kommuner med færrest indbrud i 4. kvartal 2017:

1. Christiansø: 0

2. Fanø: 0

3. Samsø: 0

4. Læsø: 0

5. Bornholm: 3

6. Ærø: 4

7. Struer: 6

8. Lemvig: 7

9. Langeland: 13

10. Stevns: 17