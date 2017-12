Panik! Skab julestemning i sidste sekund

Det er ved at være på høje tid, hvis de sidste detaljer skal falde på plads, inden gæsterne ankommer. Problemet er bare, at butikkerne holder lukket i dag, så der er ikke mulighed for at købe materialer ind til at lave en dekoration.

Hvis stuen trænger til lidt ekstra pynt, julebordet mangler det allersidste pift, og gaverne stadigvæk ligger uindpakkede i poserne fra butikken, så er der alligevel råd for dette med ting, der er lige inden for rækkevidde.

Gå på jagt i hus og i have – eller i naturen udenfor – og find egnede materialer til de MEGET nemme småidéer, vi viser her.

Ingen af dem tager ret lang tid, og fælles for dem er, at de kan laves med de ting, du alligevel har i huset. Og så vil jeg til slut ønske jer alle en rigtig glædelig jul!

Nem indpakning til julegaverne Hjælp! Der kan for alvor komme panik på, hvis julepapiret er sluppet op! Men der er masser af muligheder for at pakke gaver fint ind alligevel. Her er gaverne pakket ind i henholdsvis en rest almindeligt gavepapir, hvidt printerpapir og dagens avis. Derefter har de fået fine bånd omkring, og til sidst er de blevet juleopgraderet med kristtjørn, efeu og grønt fra haven. Til/fra-kortet er et efeublad, hvorpå der er skrevet med en sølvtusch. På den måde emmer alle gaverne af jul, selv om udgangspunktet i virkeligheden er ret neutralt. Foto: Charlotte Sandberg

Foto: Charlotte Sandberg

Juleblomst i glas Brug en af julens blomster i en ny kombination – piftet op med lidt julepynt. Måske har du f.eks. en hyacint stående et sted i huset. Plant den i et stort glas med lidt mos fra haven omkring – her er brugt et “apotekerglas”, men det kan lige så godt være en almindelig høj glasvase eller et stort sylteglas. Læg derefter en lille gren hen over glassets åbning, hvorpå der er bundet et glashjerte (eller anden julepynt) fast med sytråd. Hvis du ikke har en blomst, så stil i stedet for en fin julefigur ned i glasset. Foto: Charlotte Sandberg