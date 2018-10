Italienere fejrer deres berømte forfædre med særudgave

Hvis der er et mærke, som kan fremvise en glorværdig forhistorie, så er det Ferrari.

Sportsvognsikonet med den stejlende hingst som logo har nemlig en skat af gyldne biler i bagagen, og nu bringes en del af disse delvist til live. Der sker med Monza SP1- og SP2-modellerne, som er de første to i Ferraris såkaldte Icona-serie, der fejrer mærkets mest berømte modeller.

Såvel SP1 som SP2 henviser til de kendte racer-Barchettaer fra 1950’erne, her især 750 Monza og 860 Monza, og vil blive solgt til de mest dedikerede Ferrari-kunder til en pris, som ifølge udenlandsk motorpresse lander på godt 26 mio. kr. uden danske afgifter.

Markedet SP1- og SP2-modellerne fra Ferrari vises samtidig med, at Porsche meddeler, at den historisk inspirerede og nærmest lige så eksklusive Speedster går i produktion. Der er nemlig et voksende marked for individualiserede og unikke sportsvogne.

De første Barchettaer var åbne versioner af 166MM-modellerne fra 1948. Det var biler, som mindede om små speedbåde, barchettaer – og så var navnet født. Det var racerbiler, som vandt løb som Mille Miglia og det gryende 24-timers Le Mans i 1949.

De blev fulgt af flere succesfulde Ferrari-modeller som 750 Monza og 860 Monza, der er inspirationen for de helt nye modeller.

Minimalistisk

Barchettaer var magen til Spidere, men de havde intet tag og kun en smal stribe af glas i stedet for en forrude. Det koncept lægger de nye SP1- og SP2-modeller sig op ad. Resultat er biler, der ser ud, som om de er formet af vinden.

Navnene hentyder til, at SP1 har plads til føreren, mens der er et sæde mere i SP2. Ferrari fremhæver, at karosseriet i kulfiber er unikt for hver model. Racerånden holdes ved lige ved hjælp af de smalle døre og hjelmen, der er hængslet forrest.

De hurtige sportsvogne drives af en V12-motor på 789 hk, der klarer 0-100 km/t. på 2,9 sek. Foto: Ferrari

Føreren bliver dog skånet for den værste fartvind med en såkaldt ”virtuel” forrude, som er placeret foran rattet og leder vinden uden om dette. Kabinen er også ganske minimalistisk med letvægtssæder, der har kulfiberdele og er beklædt med læder.

Formel 1-teknologi

Under de elegante linjer er begge modeller baseret på 812 Superfast og dermed den mest kraftige motor i Ferrari-familien. Her er tale om en 6,5 liter V12-motor med 789 hk med Formel 1-teknologi, som klarer 0-100 km/t. på 2,9 sek., 0-200 km/t. på 7,9 sek. og med en topfart på over 300 km/t. Med en begrænset produktion bliver det dog ikke biler, du vil se mange steder.