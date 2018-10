Landsdækkende net af nye superladere tager form

Det er ikke kun bredbånd, der giver fordele ved høj hastighed. Det gælder i særdeleshed, når du skal lade en elbil op på farten, hvor tiden tæller, når der skal strøm på til flere kilometer.

Derfor er en række af de store bilproducenter under navnet Ionity ved at opbygge en kæde på 400 superladestationer ud over hele Europa, hvor du kan lade med strømstyrker på op 350 kW. Til sammenligning klarer den hurtigste almindelige superlader i dag 50 kW, mens de specielle ladere til Teslas elbiler kan kapere 120 kW.

Der er dog ingen elbiler, der kan udnytte kapaciteten på 350 kW lige nu. Eksempelvis kan Jaguar og Hyundais nye elbiler lade med op til 100 kW, mens Audi e-Tron kan klare 150 kW.

Når den nye Porsche-elbil kommer om halvandet år, vil den dog kunne klare 350 kW og dermed lades 80 pct. op på omkring 10 min.

Superladere VW-koncernen, Mercedes, BMW og Ford er på vej med et net af superladere med effekter på 350 kW i kæden Ionity, der bygger 400 ladestationer i Europa. Den første ladestation er åbnet i Aabenraa, og flere følger i Nørager, Skanderborg, Fredericia, Nyborg, Vordingborg og Greve. Clever vil sammen med E.ON etablere et net af superladestationer, der klarer 150 KW og kan opgraderes til 350 kW. Her er planlagt otte stationer i Danmark. Tesla har snart et net på 14 ladestationer, der kan klare op til 120 kW. De passer dog kun til Tesla.

Herhjemme kommer der syv stationer med 350 kW-ladere, som fem steder placeres sammen med Cirkel K-tankstationer.

Den første station med seks ladere er i gang ved Aabenraa, mens nordjyske Nørager, Skanderborg og Fredericia følger. Dernæst kommer Nyborg, Vordingborg og Greve. Landet bliver således dækket ind frem til 2020.

»I første omgang er det på langs af Jylland, så vi skaber forbindelse mellem Norge og resten af Europa, og derefter går vi på tværs af landet,« fortæller Nils T. Dullum, der har været konsulent for Ionity i opbygningsfasen.

Selv om mange af de danske elbilsejere vil oplade bilen i garagen eller på jobbet, skal man ikke underkende muligheden af at kunne lade på farten, der ifølge Nils T. Dullum vægtes lige så højt som det at have en lang rækkevidde på sin elbil.

»Undersøgelser viser, at det for mange er afgørende at vide, der er et netværk af ladestationer, når de køber elbil. Simpelthen fordi det giver en vished om, at der ikke er begrænsninger ved at køre elbil,« siger han.

Undervejs skal vi dog vænne os til nye måder at tanke på. En bilproducent som Audi vil således tilbyde en slags tankkort til den nye e-Tron, hvor man kan tanke strøm hos 80 pct. af alle tankstationsudbydere i Europa. Og den slags komplette løsninger kommer vi til at se mere af, vurderer Nils T. Dullum.

Brug tiden meningsfyldt

Den nye station i Aabenraa er speciel. Den er udformet med design af Porsche og var blandt de første i Europa, som åbnede.

Den er placeret ud fra et mønster, vi vil se, med mange ladestationer, hvor der f.eks. er en tankstation, burger- eller sandwichbar i nærheden.

Hvad er op og ned på elbilen? Om nogle år kan man formentlig ikke købe andet end el- og hybridbiler. Men hvad kan en elbil – og hvad kan den ikke?

»Det vil typisk tage en kop kaffes tid at lade op. Det er oplagt f.eks. at få noget at spise, mens man tanker op. Der er få, som står og venter på, at bilen har ladet op. De går og vender tilbage,« siger Nils T. Dullum.

Clever og E.ON, der længe har leveret opladning til elbiler, er på vej med en kæde af 150 kW-ladere i et nyt samarbejde. Her er der foreløbig en ladestation på vej ved Fredericia, mens der skal følge yderligere syv stationer herhjemme inden for de næste par år.

»Vi ser hjemmeopladning som rygraden for opladningen til elbilerne – det er her, at bilen holder stille i længst tid, hvor strømmen er billigst, og belastningen af elnettet er lavest. Når man så er på farten, er det hurtigladerne, der er det gode svar. Her er det vigtigt, at opladningen sker så hurtigt som muligt, og den samtidig foregår i et område, hvor du kan bruge tiden på en god og meningsfuld måde. Det er ud fra den vision, at vi har designet og placeret vores nye hurtigladestationer,« fortæller Henrik Skyggebjerg, der er presseansvarlig hos Clever.

Således er ladestationen ved Fredericia placeret tæt ved motorvejen, hvor der bl.a. er restaurant, indkøbsmuligheder og apotek.