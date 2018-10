Storsælgende plug-in hybrid SUV er kommet til Danmark

Nordmændene kender den indgående, og nu kan den store firehjulstrukne Mitsubishi Outlander opladningshybrid også fås i Danmark. Den byder på et system, hvor en 2,4 liters benzinmotor spiller sammen med to elmotorer på henholdsvis for- og bagaksel, der både kan hjælpe med trækkraften og spare på benzinen.

Samtidig kan den store, høje bil køre med en hastighed på op til 135 km/t. på ren el og har en rækkevidde på 54 km, når det indbyggede batteri er ladet op. Rækkevidden er udregnet efter den gamle NEC-norm, hvilket betyder, at det måske er omkring 40-45 km i virkeligheden. Det er en bil, som sælger godt verden over, og som Mitsubishi selv kalder verdens mest solgte plug-in SUV.

Vi tror dem gerne, da der ikke er ret mange modeller på markedet endnu. Lanceringen herhjemme sker til priser fra 385.000 kr., når modellen lander til november.

Må trække 1.500 kg

Til den pris fås en ret stor SUV med firehjulstræk, der også må have op til 1.500 kg på krogen.

Garanti Mitsubishi holder hånden under batteriet og yder otte års fabriksgaranti på batteriet (maks. 160.000 km).

Der garanteres, at batteriet til og med det ottende år (maks. 160.000 km) har en anvendelig kapacitet på minimum 70 pct.

Flere køreprogrammer hjælper undervejs. I ”EV Mode” kører bilen på ren eldrift. SUV’en vil automatisk køre ved hjælp af de to elmotorer og strømmen fra kørebatteriet så ofte som muligt, også hvis ”EV Mode” ikke vælges, og det sker i standardkøreprogrammet ”Series Hybrid Mode”. I dette køreprogram kan benzinmotoren også drive en generator, som lader batteriet under kørsel, mens de to elmotorer driver bilen.

Endelig er der køreprogrammet ”Parallel Hybrid Mode”, hvor benzinmotoren mekanisk tilkobles og driver forhjulene, assisteret af den forreste elmotor, mens den bageste kan hjælpe ved at drive baghjulene. Dette køreprogram aktiveres automatisk ved hastigheder over 135 km/t., og her afgiver hybridsystemet sin maksimale ydelse på 230 hk.

Udgangspunktet er, at man vil kunne nøjes med at køre på ren strøm, hvis bilen kun bruges til at køre mellem hjemmet og f.eks. skole eller job inden for en fornuftig afstand.

Rent praktisk lades batteriet i Outlander PHEV op i stikkontakten eller ved en hurtiglader på farten.

Firehjulstrækket i Outlanderen har en række terrænprogrammer.

Otte års garanti på batteriet

Basisversion Invite til de 385.000 kr. har dog ikke nødbremse, men byder bl.a. på sæder med kunstlæderbetræk, sædevarme foran, automatisk klimaanlæg med to zoner, bakkamera, elektrisk kabinevarmer, nøglefri start, foldbare spejle og skærm på 6,1 tommer. Intense til godt 465.000 kr. har bl.a. Apple CarPlay, DAB-radio, LED-forlygter, parkeringssensorer for og bag og adaptiv fartpilot.

Topversionen, Instyle, til godt 535.000 kr. har bl.a. elbagklap, sæder med premiumlæder, elektrisk indstilleligt førersæde, lydanlæg fra Rockford Fosgate, 360 graders kamera, BLIS og baksensorer med advarsel for tværgående trafik.



De to elmotorer i Outlander PHEV kan drive bilen på ren el, men også få hjælp af bilens benzinmotor.

Første gang: To elbiler er med i finalefeltet til Årets Bil i Danmark