Ejerne tjekker bilen bedre før syn

De danske bilejere er blevet bedre til at tjekke deres bil, før den sendes til periodisk syn.

Sådan lyder meldingen fra Applus Bilsyn og FDM Bilsyn, som er to af de helt store bilsynskæder herhjemme. Hos begge forudså man ellers, at mange bilejere måtte til omsyn, efter at kravene til syn blev strammet i maj. Men stigningen er forholdsvis beskeden.

Mens bilejerne tidligere kunne få deres bil synet ”Betinget”, selv om der var små skavanker som f.eks. en defekt lygte eller utæt udstødning, skal bilerne nu til et omsyn, der typisk koster 200-250 kr. alt efter synssted, for at dokumentere, at fejlen er udbedret. Til sammenligning koster selve synet fra 250-600 kr. alt efter synssted, men typisk 400 kr. i gennemsnit.

Hos Applus forudså man, at omsynene ville stige med hele 30 pct. Men andelen er kun steget fra 18,6 pct. til 19,7 pct., hvilket er en ændring på seks pct. Hos FDM, hvor man også forudså en væsentlig stigning, er der også kun tale om en ganske lille forøgelse.

Folk er mere opmærksomme

Lars Kiholm, som er teknisk chef hos Applus Bilsyn, konstaterer, at det især er på synlige ting som lygter og pærer, at bilejerne gør en indsats.

»Folk er blevet mere opmærksomme og bedre til at gå rundt om bilen og kigge efter lygtefejl, før de kører til syn. Der, hvor vi oplever en stigning på omsyn, er de mere skjulte ting som udstødning eller dæk,« siger han med henvisning til udstødninger, som er utætte, eller dæk, der er skadede eller har en slidbane under 1,6 mm.

»Især en utæt udstødning kan være svær at opdage, fordi utætheden kommer over tid, så man vænner sig til, at bilen lyder anderledes,« siger han.

En enslydende melding kommer fra Folke Pedersen, som er teknisk konsulent hos FDM.

»Vi har kun oplevet en ganske lille stigning i omsyn. Folk er blevet bedre til at tage især lygtefejl i opløbet. Kunderne er mere opmærksomme på, at en pære kan gå, og de kigger lyset efter, før de kører til syn,« siger Folke Pedersen.

Medierne har hjulpet

Begge peger på, at den megen medieopmærksomhed, der har været med indkøringen af de nye regler, kan have været medvirkende til at folk gennemgår bilen bedre før syn. Lars Kiholm fra Applus kan samtidig se, at der er regionale forskelle på antallet af omsyn, noget, som kan afhænge af det lokale informationsniveau.

Folke Pedersen fra FDM peger dog også på, at de nye regler foreløbig har været gældende i fire måneder, og selv om tendensen er klar, skal man længere frem for at have et klippefast billede.

Hos Færdselsstyrelsen, som administrerer reglerne, vil man afvente udviklingen, før man kommer med en vurdering af de nye reglers virkning. En kørsel af tallene, som Færdselsstyrelsen har lavet for avisen, viser, at antallet af omsyn på landsplan har svinget mellem 20,9-21,9 pct. fra januar-april og fra 23,0-23,9 pct. fra maj til september. Altså med en svag stigning. Men ikke nok til en konklusion.

Nye EU-regler kan sende flere danske biler til omsyn

»Færdselsstyrelsen har på nuværende tidspunkt ikke konkluderet noget med hensyn til den generelle udvikling, efter at de nye regler er trådt i kraft i maj. Dertil har de endnu været gældende i alt for kort tid, tilmed hen over en sommerferieperiode,« siger Kim V. Østrøm, der er pressechef i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, som er overordnet myndighed.

Med de nye regler skal synsfolkene gennemgå flere punkter end tidligere. Det er dog som tidligere mest problemer med bremser, miljøkrav til bilens udstødning eller lygter, som resulterer i et omsyn. Her er typisk lygtefejl på hver tredje bil.

Det er meget enkelt selv at lave et tjek på sin bil, før den sendes til syn. Lars Kiholm fra Applus har et par klare råd.

»Gå en tur rundt om bilen, og tjek lygterne, og om dækkene har nok slidbane og er i orden,« siger han og fortsætter:

»Kør gerne en tur i et område, hvor der ikke er folk bag ved dig. Brems så hårdt op, og tjek, om bilen bremser lige,« siger han.

Mere grundigt bilsyn

Tidligere var synsmedarbejdere forpligtet til at syne fire kontrolpunkter på et køretøj og så lave stikprøver på resten af kontrolpunkterne.

Men med de nye, strammere regler skal synsmedarbejderen fremover gennem 158 kontrolpunkter. Det mere omfattende EU-regelsæt, der er rullet ud for at harmonisere synsreglerne, er imidlertid positivt for de danske bilister, vurderer Applus.

»Der er mere styr på synet, nu hvor alle kontrolpunkterne er tvungne, mens der tidligere mere var stikvis kontrol. Bl.a. løfter vi nu også på bagakslerne og tjekker lejeslør og hjulophæng,« forklarer Lars Kiholm.

Konsekvensen af de flere kontrolpunkter er, at det kan tage lidt længere tid, end man har været vant til tidligere,« siger han.

Antallet af omsyn i Danmark har årligt været omkring 260.000.